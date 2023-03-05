喀麦隆:电台主任遇害案有突破

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北大西洋几内亚湾畔的非洲国家喀麦隆在2023年元月曾发生电台主任在首都近郊遭劫持后被杀害的恶性案件。有关司法调查在本周取得重大突破。一家媒体Vision 4的老板于周六早上正式被控卷入这桩案件。这名商人已被投入雅温得中央监狱，将面临被以“同谋酷刑”的罪名接受审判。

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RFI Carte Archive / Cameroun. 存档地图：喀麦隆 RFI / Latifa Mouaoued

据本台法广（RFI)法文网2023年03月04日星期六报道，在经过漫长一整夜的等待后，悬念终结。媒体大亨离开军事法庭，在第一时间被送入在雅温得的中央监狱。人们早就怀疑是他指使绑架杀害电台主任Martinez Zogo。如今他被控“同谋参与酷刑和提供帮助”

--大部分人都已重获自由 -

RFI Image Archive / Cameroun : la prison centrale de Yaoundé. Ici, une photo prise en septembre 2017. (illustration) REUTERS - Stringer / RFI Image Archive

本台法广（RFI)通讯员波利卡普（Polycarpe Essomba）发自雅温得（Yaoundé）的消息说，在过去26天里，所有和这名大亨一起遭盘问，被拘留在国防国务秘书处牢房中的合作人都已获释。材料归档。除一人将来需要出庭，但仍享有人身自由。他是这家媒体集团的总经理。

--目前暂时无人被控谋杀 -

喀麦隆对外追查总局（DGRE-Direction générale de la recherche extérieure）的主管也已被拘禁，以及一名中校和多名被认为是暗杀Martinez Zogo突击队成员的嫌犯。他们被追究的罪行有：盯梢、绑架和酷刑。

--案件将于六个月后开庭 -

RFI Image Archive / Le journaliste camerounais Martinez Zogo a été retrouvé mort le 22 janvier 2023. © REUTERS-Amindeh Blaise Atabong / RFI Image Archive

经过历时数星期之久的初步调查、频繁的侦讯、没有人被正式指控进行暗杀。司法似乎启动为审判同谋犯，到现阶段仍没有指使人，但调查已接近尾声。预计将于6个月后开庭。

--犯罪现场仍是一个谜团 -

同一报道最后指出，记者无疆界组织的多个消息渠道都提到一位部长的姓名。调查人员从来没有提审过这名政府高官。其本人也从来没有公开评论过这个案子，或否认某些与其有关的说法。还有犯罪现场也仍然还是一个谜。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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