中东宿敌伊朗与沙特阿拉伯在北京斡旋下将恢复外交关系

政治

中东 – 在北京牵头下举行的为期四天的谈判后，沙特阿拉伯和伊朗同意恢复自2016年中断的外交关系。沙特通讯社(SPA)发布的声明称，两国将尊重对方的主权，互不干涉。伊朗通讯社IRNA也对两国恢复邦交进行了报道。伊朗另一家通讯社Mizan在其推特账号上分享了签署协议仪式的视频。

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2016年，沙特同伊朗断绝了外交关系，原因是属于逊尼派王国的沙特处决了一名什叶派穆斯林后，沙特驻德黑兰大使馆遭到示威者的冲击，之后使馆无限期关闭。

最终是中国斡旋成功。 根据 伊通社（IRNA）说法，伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·沙姆哈尼(Ali Shamkhani)自周一以来一直在北京“与他在中国的沙特同行进行密集谈判，旨在最终解决德黑兰与利雅得之间的分歧”。

自 2021 年 4 月以来，伊拉克主持了两个宿敌安全官员之间的一系列会议，以拉近两国之间的距离。 但似乎并没有太大的进展。

中国的这一出人意料的宣布，一项秘密谈判达成的协议，因此标志着中东的外交发生了大变。 法新社报道，这表明中国在该地区的作用越来越大，这让美国和以色列感到懊恼，它们竭尽全力削弱这个国家。

据官方统计，在沙特阿拉伯一名沙特什叶派宗教领袖被处决后，沙特驻伊朗外交代表处遭到袭击，两国关系因此破裂。 愤怒已经蔓延到什叶派占多数的伊朗，愤怒的暴民袭击了沙特的外交代表。

但德黑兰和利雅得之间争论的话题不止这些。 对于沙特阿拉伯来说，主要的担忧来源是德黑兰的核计划和弹道计划。 利雅得不希望伊朗拥有原子弹，并正在争取国际社会对伊斯兰共和国采取更强硬的立场。

沙特王国和以色列是伊朗伊斯兰共和国维也纳核协议的主要反对者之一，并对特朗普政府退出该协议的决定表示欢迎。

德黑兰和利雅得在该地区的几场冲突中支持敌对各方，尤其是在也门。 伊朗与也门政府一起卷入了肆虐该国的战争。 该国被指控向什叶派叛军提供武器。 他拒绝接受指控，尽管从伊朗运来的武器经常在通往也门的海上航线上被扣押。

沙特阿拉伯已恢复与巴格达的对话，并受到与大马士革和解的诱惑，因此大马士革是德黑兰的两个亲密盟友。 伊朗官员认为，这项协议将加强他们在叙利亚和也门的地位。

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