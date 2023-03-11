密克罗尼西亚总统透露与台湾密谈建交事宜

台湾/政治

太平洋岛国密克罗尼西亚即将卸任的总统帕努埃洛，日前发函给该国的国会议员与高层官员，建议密国转与台湾建交。并透露他二月曾与台湾外交部长吴钊燮讨论，如果台密建交，台湾将援助密克罗尼西亚五千万美元。吴钊燮10日在台湾立法院承认，「确实有接触过，做一些意见交换」。

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台湾外交部则表示，台湾乐意「以台湾模式」协助密国发展，嘉惠密国人民福祉，尊重也欢迎密国和台湾拓展双边关系。台湾作为印太地区负责任的成员，将持续与全球理念相近的国家携手合作，共同对抗威权主义的扩张与胁迫。

密克罗尼西亚是西太平洋岛国，是美军从夏威夷到关岛必经之路，对美国而言，战略地位重要，近来也传出美方扩大对密克罗尼西亚的援助。

「外交家」（The Diplomat）杂志报导，密国本月七日举行大选，总统帕努埃洛任期只剩两个月，他日前写给密国官员的信中透露，今年二月与吴钊燮见面询问两国建交的可能性，以及能获得哪些潜在援助等，并讨论到，如果密国不正式转换建交对象，只让台湾设立代表处又会有什么好处等。

帕努埃洛在信中说，他和吴钊燮的讨论很直白，密国未来需要五千万美元的资助，如果建交，希望三年内可以收到这笔资金，并且每年还要一千五百万美元的援助计划，项目由密国自行分配。

帕努埃洛还说，台湾向他保证，目前中国在密克罗尼西亚参与的所有建设和计划，台湾都能接手，并且将聘雇密国劳工，帮当地劳工做职业训练，这个提议和中国大陆目前的作法大不相同。

信中甚至透露，密克罗尼西亚的高官就任后，或与中国使馆官员见面后，就会收到一个装现金的信封，他不知该用什么词汇来形容，但这样的现象让很多密克罗尼西亚高官在面对主权被矮化时，选择噤声或替中国说话。

帕努埃洛认为，密国跟台湾建交除可以获取财政上的好处，更重要的是提高主权安全，让密国远离中国大陆的各种威胁。他在信中提到，中方派遣探勘船到密国专属经济海域，当密国派海巡船去了解，反受到中国警告。

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