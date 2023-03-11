岸田首相发贺电祝贺习近平再任 日本关注李强任总理

日本/中国

日本首相岸田文雄，3月10日，给进入中国国家主席第三个任期的习近平发去祝贺贺电，祝贺他再任国家主席。

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日本外务大臣林芳正在10日的记者会上宣布了这个消息。林芳正指出：日中之间存在很多难题和悬而未决的问题，但是他强调：“将切实在首脑之间等展开反复对话，通过日中双方的努力，构建建设性且稳定的日中关系”。

2013年，习近平就任国家主席时及2018年，他进入第二个任期时，当时的日本首相安倍晋三都发去了贺电，而岸田文雄2021年10月4日正式当选日本第100任首相时，中国国家主席习近平和当时的国务院总理李克强同一天都致电岸田文雄，祝贺他当选日本首相。

而在10日的日本内阁的新闻发布会上，内阁官房长官松野博一表示，“我们将通过包括首脑会谈在内的反复对话，在共同的课题上合作，建立建设性和稳定的日中关系。” 他还表示：“日本和中国都对地区和世界的和平与繁荣负有重大责任。”关于中方邀请外务大臣林芳正访华一事，松野说明称：“现阶段尚未敲定任何事宜。将继续协调具体的时间。”

2022年11月，岸田首相与习近平主席时隔3年首次在泰国举行面对面会晤。 为此松野再次强调：“我们将保持在日中首脑会谈中取得的积极态势，同时，该坚持我们就会坚持，会强烈要求中方采取负责任的行动。”

另据中方报道：3月11日，十四届全国人大一次会议第四次全体会议经投票表决，决定李强为中华人民共和国国务院总理。国家主席习近平签署主席令，任命李强为中华人民共和国国务院总理。2023年3月13日（星期一）10时30分，十四届全国人大一次会议闭幕后，国务院总理李强将在人民大会堂三楼金色大厅出席记者会并回答中外记者提问。

日本对此十分关注，日本《朝日新闻》网络新闻11日指出：

中国全国人大11日选举中共中央政治局常委李强（63岁）为新任总理。 他作为习近平领导集团的二号人物，将领导中国政府部门。 中国正面临美中对立的激化和人口减少等困难的局面，他的行政手腕将受到考验。

《朝日新闻》还指出：李强并并无中央政府行政经验。 除了第一任总理周恩来外，他是第一位没有当过副总理的总理，有人指出他缺乏经验。

李强将在 13 日举行他作为总理的首次新闻发布会，届时全国人民代表大会将结束。 他计划回答国内外媒体的提问，他的言论将引起关注。

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