支联会拒交资料 邹幸彤等三人判囚4.5个月 邹称判刑是惩罚捍卫真相者 决定上诉

香港/政治

11.3 支聯會的鄒幸彤(上)、徐漢光(左下)及鄧岳君(右下)因拒交資料被判囚4.5個月, 法庭外, 警方佈防如臨大敵

已经解散的香港市民支援爱国民主运动联合会（支联会）副主席邹幸彤，以及两名前常委徐汉光和邓岳君被裁定触犯《港区国安法》相关条例中的拒交资料罪名成立，国安法指定法官罗德泉今（11日）早以维护国家安全至关重要为基础，裁定三人入狱四个半月，是该规例经审讯後首宗定罪案例。邹幸彤求情时称，今次判刑是惩罚守护真相的人，但他们不会放弃抗争，并愿意为此付出代价。

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三人均表示会上诉，当中，徐汉光和邓岳君以不接受传媒访问的保释条件，出外等候上诉，但本身已因国安法的煽动颠覆国家政权罪还柙监狱的邹幸彤表明，不接受限制表达自由的保释条件，继续还柙。

根据案情，国安警在前年8月各支联会七名常委发信，指有理由怀疑他们是「外国代理人」，要求他们交出该会逾三十年来的资料以协助调查。常委拒绝交出资料，强调他们并非外国代理人，促请警方交代怀疑和索取资料的基础。警方於前年9月起诉他们「没有遵从通知规定提供资料」罪，违反《港区国安法第43条实施细则》附表5的规定。邹等三人否认控罪，但主审的主任裁判官罗德泉以警方和控方都毋须对「支联会是否确是外国代理人」作出证明，只要支联会拒绝交资料即属违法为由，裁定三人罪名成立。

邹幸彤：无法问责的政权比虚构的代理人更危险

案件今早在裁判法院开始时，首先由邹幸彤进行求情程序。她以英语发言，重申支联会并非外国代理人，他们捍卫人权自由的抗争运动并非由外国势力移植过来，而是植根香港，判罚他们等於惩罚捍卫真相的人。但这代价对於捍卫向当权者说真话的支联会并不陌生，他们早已准备好负上代价。她续称，他们永远不会出卖原则和接受当局决定一切的绝对权力来换取不公义的安宁，更不会透过拥护当局的谎言来帮政府宣告支联会要求「平反六四」等五大纲领是非法运动，强调会以真相抵抗谎言，不论是在街上丶法院，还是囚室。

北京现正召开两会，今早更是选举新一届政府领导层和人大常委会的日子，邹幸彤直言，这是一个讽刺的日子，因为那些虚假的民意代表正在北京开会，忙於将一名男子的愿望当成整个国家的愿景来拥护，而香港法庭却将民众的真正声音拒诸门外。她又说，当国家利益由一个政党或一个人来定义，所谓「国家安全」必将危及人民的权利和安全，这在天安门丶新疆及香港发生的事便是实证，而这种威胁将跨越国界。

她又说，与一个不知名外国组织的虚构代理人相比，实际存在但无法问责的政权才是头更危险的野兽，而在「一国两制」中，「国民」虽没有责任驯服这头威胁世界的野兽，但他们仍要坚持做应做之事，若政府基於谎言行使权力，人们只能选择不服从，尽管法庭据此施以惩罚。

辩方：不知代理方为谁而罪成判刑 40年律师生涯仅见

邹幸彤发言时，负责审讯的主任裁判官罗德泉曾三度打断她，要求她不要藉求情来发表政治意见。但邹表示，这场审讯本身就是政治审讯，不谈政治是不真实的，其言论是帮助法庭了解案件。邹最後在罗官表明会撤销她的书面求情之下，发表她最後三句口头求情。

资深大律师戴启思(Philip Dykes)代表另外两名被告求情时指出，在不知被指为哪个外国组织或外国政府作代理人的情况下被定罪，是他担任大律师四十年来未曾见过的。他希望，法庭基於不知组织身份或未必对国安有威胁的考虑，对被告予以轻判。

身兼国安法指定法官的罗德泉判刑时指出，维护国家安全至关重要，被告拒交资料影响警方调查，考虑到罪行的严重性和被告曾高调召开记者会表明立场，须判处即时监禁，以收阻吓作用，判囚以 4.5个月为量刑起点，三名被告均「没有任何减刑因素」。

拒交资料罪名一旦成立，最高判刑是入狱6个月或罚款10万元。同案两名常委陈多伟和梁锦威去年认罪，判处入狱三个月，已服刑完毕。

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