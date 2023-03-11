防止出逃 俄公务员和国企员工被迫交出护照

军事

欧洲 – 俄乌战持续之际，俄罗斯官员和国有企业员工被要求交出他们的护照，以防止他们逃离本国。

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根据《当前时间》（Heure actuelle）杂志和斯沃博达电台（Radio Svoboda）最近的调查，俄罗斯政府扣押他们认为有出逃风险官员护照的做法已经变得越来越普遍。

这项名为“系统”（System）的调查指出，“在2022年俄罗斯开始全面入侵乌克兰后，俄罗斯机构、国有公司和国营企业的许多员工基本上无法出行。一些人直接被要求交出他们的外国护照加以保管。”

在某些情况下，联邦安全局官员（FSB）威胁这些人，说如果拒绝交出他们的外国护照，他们的护照可能会被以某种方式“取消”。那么，他们就无法用这本护照到国外旅行。

据称，发生这种情况的原因是俄罗斯议会几名议员在社交媒体上发布了他们1月份在墨西哥和迪拜度假的照片。

据《莫斯科时报》报导，这项调查发现，对与政府有关系的俄罗斯人的旅行限制可能因人而异，因职位而异。那些与克里姆林宫没有直接关系的人能够辞去职务以保留他们的护照。

对于政治上不太重要的人来说，获得前往俄罗斯盟国的许可是可能的。俄罗斯法律允许对国有公司的官员和雇员进行旅行限制，如果他们接触到国家机密，则没收其外国护照。此外，军事和非军事人员、现任和前任联邦安全局官员在退休后5年内可能会被限制旅行。

自 2014 年以来，数十万官员（主要来自内政部）面临旅行限制。因为此前被占领的克里米亚一直是警察、俄罗斯联邦安全局 FSB 成员和其他安全人员的常规度假胜地。

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