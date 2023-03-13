乌克兰谴责 俄罗斯“绑架儿童”

乌克兰/俄罗斯

国际组织指责俄罗斯策划了数千名乌克兰未成年人的“强迫流离失所”，非政府组织“人权观察”于3月13日警告，俄罗斯入侵乌克兰已对的当地收容中的儿童造成“毁灭性”后果。

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自俄罗斯入侵乌克兰开始以来，国际组织指责俄罗斯策划了数千名乌克兰未成年人的“强迫流离失所”。乌克兰总统泽连斯基谴责这些“绑架”，“强迫领养”乌克兰人的行为是犯下战争和反人类罪行。俄罗斯称这是收容战争孤儿。

非政府组织“人权观察”（HRW）今天警告，俄罗斯入侵乌克兰已对乌克兰境内儿童收容所造成“毁灭性”后果，还有数千人被送往俄罗斯本土或占领区。

总部位于纽约的非政府组织“人权观察”副主任艾斯佛（Bill Van Esveld）说这场残酷的战争清楚显现出，儿童收容机构所面临的危险必须获得解决，送回被俄罗斯军队非法带走的儿童应被国际列为优先事项。

根据报告内容，至少有数千名儿童被送往俄罗斯或俄国占领区，在2022年前收容3万2千多名儿童的100间收容机构位于如今的俄罗斯占领区。

在俄罗斯入侵乌克兰战争爆发后，更多儿童正被送往收容机构，包括父母遇难或受伤者，还有父母因战事受到精神创伤无法照顾儿童。

法新社报导人权观察的最新报告中指出，这场战争凸显乌克兰战争孤儿需要关注。数以千计被收容的儿童流离失所，因缺乏照顾受到精神创伤，其中一些人下落不明。

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