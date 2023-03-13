马里:前总理入狱后死于暗算？

非洲政治 / 马里过渡

马里前最高法院第一总检察长谢克·穆罕默德·谢里夫·科内（Cheick Mohamed Chérif Koné）周日断言，2022年3月离世的前政府总理苏梅卢·马伊加（Soumeylou Boubeye Maïga，1954-2022）死于遭“暗杀”。苏梅卢·马伊加（Soumeylou Boubeye Maïga）于2017年12月至2019年04月期间担任过马里政府总理的职务。他生前曾表示，希望看到过渡按时结束。

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据本台法广（RFI）法文网2023年03月13日星期一上网的消息，针对马里前政府总理苏梅卢·布贝耶·马伊加（Soumeylou Boubeye Maïga）于2022年3月去世，时任马里最高法院第一总检察长谢克·科内（Cheick Mohamed Chérif Koné）表示，前总理当时面临司法指控，成为了目标。

--马里政坛有人为前总理之死喊冤-

马里前政府总理苏梅卢·马伊加（Soumeylou Boubeye Maïga）生前所属政党[马里支持团结联盟](ASMA)的第三次全国会议，已于03月12日星期天在该国首都巴马科（Bamako）落下帷幕。

RFI Image / Afrique : emprisonné, la santé de l’ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, s’est rapidement dégradée. Il meurt le 21 mars 2022. Les autorités, malgré l’avis favorable des médecins, n’ont pas accepté son évacuation à l’extérieur. Ici, Soumeylou Boubèye Maïga, ancien Premier ministre malien, était le directeur de la mission d'observation de la Cédéao en Guinée-Bissau. (illustration) RFI / Charlotte Idrac

在闭幕式上，有一名发言人公开表示，前总理苏梅卢·马伊加（Soumeylou Boubeye Maïga）的真实死因是遭到了暗杀。此人在几天前还曾说过，苏梅卢·马伊加（Soumeylou Boubeye Maïga）之死为“司法悲剧”。

--马里前总理死前被控卷入贪腐案-

本台法广（RFI）法文网的同一报导提到，这名发言人就是马里前最高法院第一总检察长谢克·科内（Cheick Mohamed Chérif Koné）。这个司法机关于2021年8月指控这位前政府总理卷入了一桩采购军事装备的丑闻。他被控<危害公共财产挪用公款>。

--马里前总理曾希望看到过渡结束-

马里前最高法院第一总检察长告诉媒体人士，前总理苏梅卢·马伊加（Soumeylou Boubeye Maïga）曾表示，希望看到过渡按时结束。他成为了目标。掌握过渡的人们则另有所图，他们希望无休止的过渡。

RFI Carte Archive / Mali : le Conseil de sécurité de l’ONU a renouvelé le mandat de la Minusma pour un an jusqu'au 30 juin 2023. Ici, une carte du Mali. (illustration) RFI Carte Archive

入狱后，马里前总理苏梅卢·马伊加（Soumeylou Boubeye Maïga）的健康状况迅速恶化，并于2022年03月21日去世。当局不顾医生的建议，不接受把其对外疏散。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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