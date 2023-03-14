联合国竭尽全力挽救乌克兰粮食协议

粮食协议

第一艘在黑海谷物倡议签署后运送粮食的商业船只

国际 – 有关乌克兰粮食出口的“黑海谷物倡议”即将于3月18日到期。秘书长古特雷斯今天指出，联合国将尽一切可能维护该倡议的完整性，并确保其连续性。 13日，俄罗斯宣布同意将黑海谷物倡议延长60天。这一期限比去年11月第一次延期的120天缩短了一半。

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联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘（Rebeca Grynspan）和主管人道主义事务副秘书长兼紧急救济协调员格里菲思 (Martin Griffiths) 在日内瓦会见了由俄罗斯外交部副部长韦尔希宁（Sergey Vershinin）率领的高级别代表团。

此次谈判重点围绕2022年7月22日签署的两项协议的执行情况展开。这两份协议分别是由俄罗斯、乌克兰、土耳其和联合国共同签署的黑海谷物倡议，以及俄罗斯与联合国签署的谅解备忘录，旨在促进粮食和化肥出口不受阻碍。

秘书长古特雷斯表示，联合国仍然全力支持黑海谷物倡议，并促进俄罗斯粮食和化肥出口的谅解备忘录。

作为乌克兰战争的连锁反应，2022年，全球数十亿人持续面临全球性的粮食、化肥和燃料危机。

乌克兰曾经是世界上最大的粮食出口国之一，通常每年向全球市场供应约4500万吨粮食，但自俄罗斯入侵乌克兰后，乌克兰的粮食只能堆积在仓库中，船只无法安全进出乌克兰港口，陆上运输也于事无补。

这导致全球主要粮食价格上涨。加上能源成本增加，一些发展中国家近乎沦落到债务违约的边缘，越来越多的民众面临饥饿风险。

在联合国和土耳其的推动下，去年7月22日，联合国、俄罗斯、土耳其和乌克兰在伊斯坦布尔达成黑海谷物倡议，目的是通过一条安全的海上人道主义走廊，恢复乌克兰的谷物、食品和化肥出口，同时保障俄罗斯的粮食和化肥也能进入国际市场。

截至目前，超过2400万吨的粮食和其他食品已经从乌克兰的黑海港口运出，其中55%的粮食出口到发展中国家。联合国粮农组织的粮食价格指数也连续11个月下降，使全球数百万人免于陷入极端贫困。古特雷斯将黑海谷物倡议称作乌克兰战争中“希望的灯塔”。

继续实施黑海谷物倡议对全球粮食安全至关重要，因为粮食和化肥的价格和供应尚未恢复到乌克兰战争前的水平，尤其对发展中国家造成了负面影响。

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