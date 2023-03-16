中乌外长会谈 中方促“和平谈判 ” 乌方强调”领土完整原则重要性“

中国/乌克兰危机

中国外交部长秦刚周四（3月16号）与乌克兰外交部长库列巴进行了电话交谈，中方敦促基辅和莫斯科 "尽快 "恢复和平谈判，乌克兰强调会谈中讨论了“尊重领土完整原则的问题”。

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这是秦刚在12月底担任中国外交部长以来与乌克兰外长的首次正式会谈。根据中国外交部网站发表的一份通告，秦刚说："中方对危机延宕升级并可能失控感到忧虑，希望各方保持冷静理性克制，尽快恢复和谈，推动重返政治解决轨道。”

乌克兰外交部长库列巴周四会谈后在推特上发帖说： "我们讨论了领土完整原则的重要性。我强调了总统泽伦斯基的和平方案对结束侵略和恢复乌克兰的公正和平的重要性。“

法新社指出，北京一直小心翼翼地不谴责俄罗斯对乌克兰的入侵，但也一再强调尊重主权国家边界的重要性。

在乌克兰遭俄罗斯入侵一周年之际，北京2月24号公布了“关于政治解决乌克兰危机的中国立场”，其中也提到敦促莫斯科和基辅举行和平谈判。该文件还反对使用任何核武器，并呼吁尊重所有国家的领土完整——包括乌克兰，目前乌克兰部分领土在俄罗斯控制之下。

法新社报道，中国外交正试图扮演作为这场冲突的调解人。然而，北京作为莫斯科的亲密伙伴的地位让它几个西方国家眼中失去了这个资格。

秦刚周四表示，北京迄今为止 "在乌克兰问题上保持了客观公正的立场"。秦刚说，中国将继续为实现停火和停止战斗发挥建设性作用，以缓解危机并确保恢复和平，并称中国希望乌克兰和俄罗斯无论遇到什么困难和挑战，都不要关闭政治解决的大门。

最近美国指责中国考虑向俄罗斯提供武器，中国坚决否认有任何这样的意图。

路透社几天前引述熟悉内幕的消息人士，刚获三连任的中国国家主席习近平下周计划出访俄罗斯，与俄罗斯总统普京在莫斯科举行会晤。《华尔街日报》报道称，结束对莫斯科的访问之后，习近平可能会与乌克兰总统泽连斯基进行通话。

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