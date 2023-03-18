特朗普发文自称将于下周二被捕，呼吁支持者进行抗议

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美国前总统特朗普（Donald Trump）3月18日通过社交媒体自爆称，他本人将于下周二被捕，并发出特别呼吁，要求其支持者进行抗议。据美联社报导，即使特朗普的律师和发言人说没有来自检察官的沟通，特朗普仍发文宣称，他预计将于周二（3月21日）被捕。

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当地时间周六上午，特朗普在他位于佛罗里达州的海湖庄园发文，他在社交媒体平台“Truth Social”上发布了一条全文为大写英文字母的声明，宣布他“将在下周二被逮捕。抗议，夺回我们的国家！”

特朗普在贴文中自称，这位“遥遥领先的共和党候选人和美国前总统将在下周二被捕”，尽管他没有说为什么他预计会被逮捕。他的团队在特朗普的帖子发出后表示，没有收到检察官的任何通知。

在后来的一篇帖子中，特朗普不仅劝说他的支持者就他面临的法律危险进行抗议，而且将他广泛的愤怒指向拜登政府，并提出了美国发生民间骚乱的前景。特朗普写道：“是时候了！！！”

特朗普称：“我们不能再允许这样了。他们正在杀害我们的国家，而我们却坐视不管。我们必须拯救美国！抗议，抗议，抗议！！”

据悉，特朗普的顾问和律师多日来一直预计，他将在纽约法院的案件中被起诉，该案件的关键在于通过律师向前成人影星丹尼尔斯（Stormy Daniels）支付13万美元封口费的指控。但特朗普的发言人史蒂文·张（Steven Cheung）周六上午说，没有收到起诉的“通知”，并说特朗普的支持者应该参加他下周在得克萨斯州为2024年大选举行的竞选集会。

特朗普的律师内切莱斯（Susan Necheles）说，这位前总统关于被捕时间的说法是从周五的媒体报道中得到的，即纽约当地和联邦执法官员预计将在下周初召开会议，讨论与特朗普预期被起诉有关的安全和后勤问题。

内切莱斯在一份声明中表示：“由于这是一项政治起诉，地方检察官办公室采取了向媒体泄露一切的做法，而不是像正常案件那样与特朗普总统的律师沟通”。据《华盛顿邮报》报导，两位接近特朗普的消息人士透露称，他们不知道确切的时间，甚至不知道这位前总统是否会被起诉。这两位消息人士说，特朗普团队的顾问和律师最近几天警告他，下周初可能会有起诉，包括发生在周二的可能性，但不知道他为什么在帖子中单独提到这一天。

纽约县地方检察官布拉格（Alvin Bragg）的办公室没有立即回应评论请求。据一位知情人士称，美国特勤局官员周六上午被特朗普预测自己将于下周二被捕的帖子吓了一跳。在周五为准备特朗普可能在纽约被起诉而进行的讨论中，特勤局领导人预计，当特朗普的律师听到任何计划中的起诉时，特朗普的法律团队会立即通知该部门。特勤局负责对这位前总统的安保工作。

据悉，美国特勤局官员还预计，地方检察官办公室将就特朗普可以自愿自首的条款进行谈判。据熟悉特勤局规划的人说，律师们没有提供这种通知。据一位知情人士透露，最近举行了一次初步的安全规划会议，涉及地方检察官办公室和纽约市警察局。

特朗普若被起诉将是一个惊人的时刻。一位面临关于他被指涉嫌处理机密文件不当和2021年国会山骚乱事件双料调查的前总统，因向前成人影星丹尼尔斯付款而被起诉。

此案涉及特朗普前律师科恩（Michael Cohen）在2016年总统选举前向丹尼尔斯支付的13万美元，以及是否为了让她对她和特朗普有外遇的指控保持沉默，而特朗普一直否认这一点。

科恩承认支付了这笔款项，说他这样做是希望得到补偿；据称这笔退款被记录为进行法律工作的付款。此案已被当局审查多年，但检察官直到现在还拒绝对特朗普进行起诉。但在最近几周，纽约县地方检察官布拉格将此案升级。

美国众议院议长、共和党人麦卡锡（Kevin McCarthy）周六上午为特朗普辩护，呼吁国会对负责此案的曼哈顿地方检察官进行调查。

麦卡锡在推特上写道：“又来了——一个激进的地方检察官令人发指地滥用权力，他让暴力犯罪分子逍遥法外，因为他要对特朗普总统进行政治报复。”

麦卡锡补充说：“我正指示（国会）相关委员会立即调查联邦资金是否被用于颠覆我们的民主，以政治动机的起诉来干预选举”。据悉，除了纽约的封口费调查外，特朗普还在亚特兰大和华盛顿就2020年总统大选争议面临着单独的刑事调查。

自去年11月起，美国司法部长加兰德（Merrick Garland）任命的一名特别检察官也一直在向大陪审团提交证据，调查特朗普在其佛罗里达州房产中持有的数百份机密文件。目前还不清楚这些调查何时结束，或是否可能导致刑事指控，但无论纽约发生什么，它们都将继续下去，这凸显了这位前总统面临的法律挑战的持续严重性，以及广泛的地理范围。

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