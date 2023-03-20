尼日利亚:2023地方选举在计票

非洲政治/2023年选举

在拥有超两亿国民的非洲人口第一大国尼日利亚，2023年03月18日地方选举的点票工作周一继续在紧张的气氛中进行。在本文截稿时，目前的开票结果，暂时对在三星期前赢得大选的候任总统博拉·蒂努布（Bola Tinubu）及其领导的政党有利。将于两个月后宣誓就职的尼日利亚候任总统曾经是拉各斯州的前州长。他的政党候选人已经宣布胜选，将继续管理该国的这座经济中心。

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据本台法广(RFI)法文网2023年03月20日星期一的报导，目前是候任总统博拉·蒂努布（Bola Tinubu）领导的政党[全体进步大会党](APC-Congrès des progressistes）赢得的地方最多。尼日利亚的人民民主党（PDP-Parti Démocratique Populaire）也有斩获。而工党（LP-Labour Party/Parti Travailliste）则没有有利的结果。

RFI Image Archive / Nigeria: les résultats des élections locales (du samedi 18 mars 2023) tombent dans un contexte tendu. (illustration) AP - Sunday Alamba / RFI Image Archive

尼日利亚于上周六举行的地方选举投票，在全国各地都出现了一些暴力和不规范。

--拉各斯现任州长赢得连任-

本台法广（RFI）通讯员莉莎（Liza Fabbian）发自拉各斯(Lagos)的消息说，当地现任州长Babajide Sanwo-Olu在晚间宣布，其代表候任总统领导的[全体进步大会党](APC-Congrès des progressistes），在本次投票中赢得了连任。现任州长将继续领导这座有着超过两千万人口的尼日利亚经济中心。而工党方面则表示，拒绝接受这些选举结果。

--欧盟观察团点评本次选举-

另据法兰西24小时频道（France 24）在2023年03月20日周一晚间的最新报导，尼日利亚于03月18日周六举行的2023年地方选举，有关36个州中的28名州长，以及900多位地方上的民选代表。目前有一半已经宣布了计票结果。候任总统博拉·蒂努布（Bola Tinubu）领导的政党[全体进步大会党](APC-Congrès des progressistes）暂时在10州胜出。尼日利亚的人民民主党（PDP-Parti Démocratique Populaire）也已经赢得了四个州。

RFI Image Archive / Nigeria : le parti au pouvoir conserve Lagos après des élections locales sous tension, selon France 24 le lundi 20 mars 2023. (illustration) AP - Sunday Alamba / RFI Image Archive

欧盟（UE）方面的选举观察团在周一表示，本次选举期间恐吓与暴力事件频传，在一些地方甚至造成计票中断。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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