加拿大众议院通过动议，要求对外国干预进行公开听证

加拿大/政治/中国

当地时间3月23日下午，加拿大议会众议院大多数议员投票赞成要求对外国干预选举进行公开听证，在关于中国涉嫌干预加拿大大选及其他事务的新指控出现后，由总理特鲁多（Justin Trudeau）领导的自由党政府正面临更大压力。

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据加拿大广播公司（CBC）报导，这一动议由加拿大新民主党提出，以172票赞成，149票反对获得通过。虽然不具备法律约束力，但这一投票表明了大多数议员的意愿，增加了对特鲁多政府的压力，并可能分散眼下美国总统拜登（Joe Biden）访问渥太华的注意力。

这次投票是在加拿大华裔众议员董晗鹏（Han Dong）令人震惊地宣布退出自由党党团后一天举行的。对周四的动议投了赞成票的董晗鹏在前一天深夜告诉下议院，他将以独立议员的身份继续参加议会活动。

加拿大环球新闻22日援引两名国安消息人士报导称，董晗鹏曾于2021年2月私下与中国驻多伦多总领事韩涛会面，建议北京延迟释放加拿大前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）。康明凯和斯帕弗2018年12月在中国被捕，外界认为两人被捕与加拿大应美国要求拘留在加国过境的华为公司首席财务官孟晚舟有关。

环球新闻引述消息来源称，董晗鹏建议韩涛延迟释放康明凯和斯帕弗的原因是，释放他们可能会使在野的加拿大保守党受益，并让中方在这一拘留纠纷中向加方作出让步。

董晗鹏随后在一份声明中表示，虽然他与中国总领事谈过话，但这不是他主动提出的，他也没有建议推迟释放康明凯和斯帕弗，而是呼吁释放他们。加拿大总理办公室说，在媒体提问后，董晗鹏才告知总理办公室，该办公室对这场会面不知情，而且董晗鹏没有被作为私下外交渠道使用。

相关报道引发加拿大政界震动，董晗鹏已宣布退出自由党党团，以独立议员身份继续工作，以便在不影响政府事务的情况下为自己正名，并避免因留在政府席位上而产生“职责冲突”。

加拿大保守党领袖博励治（Pierre Poilievre）利用议会提问时间要求政府回答何时得到关于最新指控的简报。“向媒体提供这些信息的情报部门会告诉总理的。他们什么时候告诉他的？” 博励治问道。

加拿大外交部长乔利（Mélanie Joly）回应说，释放康明凯和斯帕弗是当局的“重中之重”。特鲁多没有出席周四的议会提问环节。加拿大总理办公室的一位发言人告诉环球新闻，他们最近才知道董议员早在2021年与中国外交官的谈话，“在最近的媒体提问后，董先生告诉了我们”。

据悉，加拿大议会众议院周四通过的动议要求联邦政府赞同程序和议会事务委员会的报告，对外国干预加拿大民主制度的指控进行全国性的公开听证，听证将包括：应被授予所有必要的权力，以传唤来自政府和政党的证人；应能够调查敌对的外国政府对侨民团体的非法行为；应有权力审查他们认为所需的所有文件，包括与国家安全有关的文件。

新民主党领袖辛格（Jagmeet Singh）表示，他不会终止和自由党的信任与供应协定，但他希望自由党投赞成票。辛格说：“这不是我们今天要做的决定，我们今天所做的是强迫就这一问题进行投票。”

辛格强调：“现在已经非常清楚了，每天都有指控出来，继续侵蚀着人们对我们民主的信心，我们需要一个公开调查”。报导指，特鲁多政府迄今一直抵制举行公开听证的要求，认为像议会国家安全和情报委员会，及国家安全与情报审查机构这样的机构更适合深入调查这些问题。

此前，特鲁多任命加拿大前总督约翰斯顿（David Johnston）为“外国干涉问题独立特别报告员”。约翰斯顿必须在5月23日之前决定他是否建议政府进行公开调查。

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