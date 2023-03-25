巴西总统卢拉因患肺炎推迟访华计划

巴西/中国/政治

巴西总统卢拉（Luiz Inacio Lula da Silva）3月25日表示，由于医疗原因，他已经取消了访华行程，3月27日至31日的访问将改期进行。巴西总统府新闻事务秘书处向媒体发送的一份医疗说明指出，经过临床评估，现年77岁的卢拉被诊断为由甲型流感引起的细菌性和病毒性支气管肺炎，并开始接受治疗。

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据路透社报导，巴西方面的声明说：“尽管临床情况有所改善，但共和国总统府的医疗部门建议推迟对中国的访问，直到病毒传播周期结束。”

当地时间周四晚上（23 日），卢拉被诊断出患有“轻度”肺炎。巴西政府周五宣布，将总统前往中国的行程从本周六（25日）上午推迟至周日（26日）上午。

根据总统办公室的消息，卢拉于周四晚在首都巴西利亚的“叙利亚-黎巴嫩”医院接受了检查。

在周六的一份报告中，经过重新评估，内科医生安娜·海伦娜·格尔莫利奥（Ana Helena Germoglio）表示：“尽管他的病情有所改善，但总统的医疗服务部门建议推迟中国之行”，直到卢拉不再具有传染性。

巴西政府已经向中方通报了推迟卢拉访问的情况，以及希望重新安排访问的意向。

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