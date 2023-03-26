七国集团据报将联手推进加密货币管制

国际/金融/政治

据共同社3月26日引述知情官员的话报导称，七国集团（G7）将联手推动对加密货币（Cryptocurrency）行业更严格的监管，旨在提高商业透明度和消费者保护措施。据这些官员称，七国集团将加快相关讨论的步伐，争取在5月中旬举行一次财长和央行行长会议，也就是在日本首相岸田文雄在广岛主持今年的该集团峰会的前几天。

广告 继续浏览后续

在对加密资产给全球金融体系带来的潜在风险的担忧挥之不去的情况下，这些官员表示，日本和七国集团其他成员国——英国、加拿大、法国、德国、意大利和美国以及欧盟正在寻求在一份领导人联合宣言中陈述他们的集体努力。

在加密货币行业，全球交易所巨头FTX去年11月破产，其后退出业务和暂停交易的动向不断扩大。FTX因涉嫌经营不善和挪用资金，已发展为创始人被逮捕和起诉。这也是因为本月美国有两家银行突然倒闭，令投资者感到不安。这两家银行是专门与科技创业公司打交道的硅谷银行，以及为加密货币客户提供服务的签名银行。

在七国集团成员中，日本已经制定了加密货币法规。加拿大和美国目前适用现有的金融法规。虽然虚拟资产的法律地位和有关规则因国家而异，但七国集团希望能率先制定全球标准。

在国际上，总部设在瑞士的金融稳定委员会（FSB）在去年10月发布了一系列建议，以建立一个监管框架，其中该机构说加密货币资产也应该受到商业银行活动的监管。

加密货币在全球被广泛利用，但另一方面监管过于宽松，有可能发生挪用客户资产等跨越国境动摇金融市场的情况。随着美国的银行相继破产，信用危机蔓延，七国集团将带头促进全球金融体系的稳定。

虽然金融稳定委员会计划在今年7月宣布其框架的最终版本，但国际货币基金组织在2月发布了一份政策文件，概述了每个国家在加密货币传播后制定全面和协调的规则时需要考虑的关键因素。在其他准则中，国际货币基金组织的董事们普遍认为，加密货币资产不应该被授予官方货币或法定货币地位。

据这些不愿透露姓名的官员称，与加密资产有关的问题也可能被列入即将于4月中旬在华盛顿举行的二十国集团（G20）财长和央行行长会议的议程上。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅