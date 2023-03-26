佩斯科夫：普习非正式会谈时长出人意料，体现双方互信精神

俄罗斯/中国/政治

据塔斯社3月26日报导，俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫在接受俄罗斯第一频道（Rossiya-1 ）节目采访时表示，普京总统与中国国家主席习近平在访问第一天的非正式会谈原本没有计划进行长时间的会晤。他指出，会谈时长出人意料，但这说明两国领导人交流的互信精神以及会谈内容丰富。

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佩斯科夫在接受俄罗斯第一频道记者扎鲁宾（Pavel Zarubin）的问题时说：“不，这不是计划好的，当然，会谈时长出人意料。但这也是说明两国领导人的心情，双方互信的精神以及会谈内容丰富。”

佩斯科夫说，最初并没有计划普京和习近平在访问第一天的非正式会谈会这么长。据俄新社报导，俄中两国领导人20日举行的非正式会谈持续了四个半小时。会谈在莫斯科时间下午16:30左右以面对面的形式开始。

塔斯社报导称，普京后来说，当天在工作午餐后，他以朋友的身份邀请他的中国同行到他在克里姆林宫的公寓，“坐在壁炉旁喝茶，慢慢地谈论一切”。

佩斯科夫周六向塔斯社透露称，自所谓“特别军事行动”以来，普京经常使用他在克林姆林宫的公寓。他澄清说，普京总统使用这套公寓是因为“工作日程很忙”。

此外，佩斯科夫在采访中称赞中国领导层过去几十年中作出的决定奠定了该国高速发展的基础，这值得其他国家研究。

当被问及普京周一在会见习近平时曾谈到中国近年来的发展取得了巨大飞跃，“我们有点嫉妒中国”的问题时，佩斯科夫表示：“总统谈到了该国前所未有的高速发展——基础设施、物流、社会。事实上，中国领导层过去几十年作出的决定——它们奠定了这一发展的基础，因此从其他国家可能借鉴他们的经验角度来看，它们值得研究。”

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