教宗方济各出院 重返梵蒂冈主持周日弥撒

教宗方济各

教宗于3月31日为几周大的新生婴儿举行了施洗

教宗方济各因支气管炎住院接受三天治疗后，今天周六应该出院，重返梵蒂冈，将主持本周日标志复活节开始的弥撒。

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教宗方济各因支气管炎住院经过三天的治疗后，于 4 月 1 日星期六或将出院，返回梵蒂冈，他将在明天周日亲临在圣伯多禄广场主持圣枝主日弥撒，这标志着天主教的复活节重要庆祝活动的开始。

今年86岁的教宗方济各周五突访罗马双子座医院的儿科肿瘤病房，为孩子们带来了巧克力蛋和书籍等礼物。

教宗还为几周大的新生婴儿举行了施洗，在梵蒂冈发布的一段视频和照片中，我们看到教宗面带微笑，靠在助行器上，在为新生儿头上洒圣水。

罗马教廷梵蒂冈周五宣布此前专家们对教宗进行的预定临床检查中，发现教宗患支气管炎，并进行了抗生素治疗，取得预期的效果，因此教宗的健康状况明显好转，周六出院。

教宗方济各曾在2021年做了结肠切除手术住院10多天。持续的膝盖问题，让教宗需要依靠助行器行走，也由于膝盖治疗，教宗方济各曾在2022年的取消前往刚果和南苏丹的行程。

本周末开始的纪念复活节活动繁忙，教宗方济各还将像去年复活节那样不得不坐着参加一些活动，需要枢机主教们代替他主办一些弥撒。

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