南非:最大反对党党魁获连任

非洲政坛 / 党内初选

非洲 – 南非最大的在野党[民主联盟]（DA-Democratic Alliance）的党魁约翰·斯汀霍森（John Steenhuisen）已于周日在党内选举中赢得连任。他将率领[民主联盟]（DA-Democratic Alliance）出征2024年南非大选，与现总统拉马福萨(Cyril Ramaphosa)领导的执政党非洲人国民大会（ANC-African National Congress）对决。

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RFI Image Montage / Afrique du Sud : l'ANC - le parti au pouvoir a réélu lundi 19 décembre 2022 à sa présidence Cyril Ramaphosa, ce qui le place en bonne position pour un second mandat à la tête du pays en cas de victoire du parti historique aux élections générales en 2024. Ici, Cyril Ramaphosa et Zweli Mkhize. (illustration) © AFP - Phill Magakoe / Montage RFI

据本台法广（RFI）法文网2023年04月03日周一报导，南非第一大在野党[民主联盟]（AD-Alliance démocratique）昨天周日组织党内选举。现任党魁约翰·斯汀霍森（John Steenhuisen）以84%的得票率赢得连任。他在本次投票中战胜了党内挑战者、得票率只有16%的约翰内斯堡前女市长法拉茨（Mpho Phalatse）。约翰·斯汀霍森（John Steenhuisen）将主导[民主联盟]（DA-Democratic Alliance）参加2024年南非大选。

-南非在野党谋求东山再起-

本台法广（RFI）通讯员罗曼（Romain Chanson）发自约翰内斯堡（Johannesburg）的消息说，[民主联盟]（DA-Democratic Alliance）的新领导层让人觉得有些眼熟。约翰·斯汀霍森（John Steenhuisen）再度当选党魁，可以说是奖励其重振该党有功。正如他本人所述，自2019年起就致力于重振旗鼓，以图卷土重来。如今可以说这是成功的。

--南非在野党代表缺多样性-

据介绍，南非的在野党[民主联盟]（DA-Democratic Alliance）通常被认为是一个白人的政党，缺乏多样性。而在本次党内竞选中失败的挑战者法拉茨（Mpho Phalatse）是首位领导约翰内斯堡的黑人女政治家。既然，[民主联盟]（DA-Democratic Alliance）更乐于稳定的选项，那其领导层就仍然无法反映出代表们的多样性。也就无法改变其白人选民政党的形象。就此，来自开普敦（Le Cap，也被译作好望角）的一名女代表在接受采访时断言，问题不是在肤色，而是在能力。

RFI Image Archive / Afrique du Sud : des partisans de l'Alliance démocratique marchent dans Johannesburg, pour protester contre les délestages, le 25 janvier 2023. (illustration) AP / RFI Image Archive

这一报导最后指出，约翰·斯汀霍森（John Steenhuisen）需要说服其政党，关心所有的南非人，而不只是一个少数族群。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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