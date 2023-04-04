视频 美国前总统特朗普在纽约 接受法庭传讯

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美国前总统特朗普在周一（4月3日）乘搭私人飞机抵达纽约市，就他涉及"封口费"案被刑事起诉一事在周二（4月4日）出庭应讯，也是美国历史上上的首次。纽约市警方已在法院外采取保安措施，纽约市长警告特朗普支持者不要诉诸暴力。

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美国前总统特朗普因为涉嫌向一名色情片女星付“封口费”，周二面临接受法庭传讯，也是美国历史上首次总统受到刑事起诉。

特朗普成为众人瞩目的焦点美国前总统特朗普在周一（4月3日）乘搭私人飞机抵达纽约市，就他涉及"封口费"案被刑事起诉一事在周二（4月4日）出庭应讯。

特朗普在抵达特朗普大厦后，特朗普向自己的支持者致意。

根据这些示威者认为特朗普是司法追究的受害者。他们说起诉特朗普的论据都是谎言和废话，布拉格检察官和所有那些民主党人都应该进监狱。

不过在民主党的大本营的纽约，特朗普这位亿万富翁却饱受路人诟病，以为路人表示，我认为我们的国家现在非常分裂时，所以重要的是要明白这并不是要知道你站在哪一边，这是一个正义问题。

纽约市长警告前总统的前来助阵的特朗普的支持者说，我们的信息简单明了，就是要保护自己的城市，纽约市是我们的家，不是你发泄愤怒的游乐场。

周二唐纳德特朗普在一名法官面前出庭 被指控向色情女演员斯托米·丹尼尔斯支付封口费。

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