拜登谈2024年美国大选：我计划参选

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4月10日，美国总统拜登（Joe Biden）夫妇主持了年度白宫复活节滚彩蛋活动。活动期间，拜登在接受美国全国广播公司（NBC）记者采访时表示，他计划在2024年总统选举中竞选连任。不过尚未准备好正式宣布这一消息。

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拜登周一与夫人吉尔·拜登（Jill Biden）在接受NBC《今日秀》气象主播阿尔·罗克（Al Roker）采访时说：“阿尔，我计划参加竞选，但我们还不准备宣布。”

当被问及他打算再参加多少次白宫复活节滚彩蛋活动后，现年80岁的拜登让这个消息走漏了风声，阿尔·罗克想借此问题间接让这位现任总统地说出是否会争取连任。

稍早时，拜登与夫人吉尔站在白宫杜鲁门露台向主持人阿尔·罗克打趣说：“我计划至少再（参加）三到四个复活节滚彩蛋活动，也许是五个。也许是六个，管他呢。”

直到周一，拜登还没有公布任何关于2024年竞选连任的计划。由于潜在的挑战者似乎在等待和观察拜登是否会参加下届美国大选，民主党阵营的提名基本保持空白。

美国前总统肯尼迪的侄子小罗伯特·肯尼迪上周向美国联邦选举委员会提交了文件，准备以民主党人身份竞选总统。在共和党方面，前总统特朗普在去年11月宣布，在2020年选举中输给拜登后，他将在2024年再次参选。

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