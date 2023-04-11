宣布退还中国富豪捐款后，老特鲁多基金会主席和董事会集体辞职

加拿大/政治/中国

据加拿大广播公司（CBC）4月11日报导，皮埃尔·埃利奥特·特鲁多基金会的主席和董事会已经集体辞职，理由是该慈善机构与正在进行的外国干涉争议纠缠在一起。老特鲁多基金会在一份声明中说，2016年一位与中国政府有关联的商人的20万美元捐款，“给基金会的管理层和志愿董事会，以及我们的员工和社区带来了很大的压力。”

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老特鲁多基金会上个月宣布，将归还这笔捐款。在野的加拿大保守党曾就此事批评特鲁多政府，称这笔捐款损害了其关于2021年大选完整性的报告。老特鲁多基金会周二公布的声明称：“最近几周，围绕着基金会在2016年收到的一笔捐款的政治气氛，给基金会的管理层和志愿董事会，以及我们的员工和社区带来了很大的压力。”

老特鲁多基金会是一个独立的慈善机构，创建于2002年，支持为学者和领导者提供导师计划。该基金会为社会科学和人文科学领域的博士研究提供奖励和奖学金。现任总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）在2013年投入加拿大联邦政治时脱离了他在该基金会的利益。

据悉，该基金会的成员包括特鲁多的弟弟亚历山大·特鲁多（Alexandre Trudeau），以及来自加拿大金融机构、顶尖大学、萨斯喀彻温省前省长、宪法专家、律师和作家的现任和前任杰出领导者。其董事会成员包括新斯科舍省前副省长、伊魁特市前市长，以及来自加拿大著名大学和公司的高层。

老特鲁多基金会的声明称：“基金会的政治化所造成的情况使其无法继续保持现状，志愿董事会已经辞职，主席和首席执行官也已辞职。三位董事同意临时留任，以便基金会在董事会换届之前能够继续履行其义务，包括对其学者、导师和研究员。”

该基金会的网站目前列出了六名董事会成员。在宣布辞职前，老特鲁多基金会主席兼首席执行官富尼耶(Pascale Fournier)已经在这个位置上工作了近五年。

与所有在加拿大注册的慈善机构一样，该基金会被法律禁止从事任何政治活动，包括资助任何在加拿大选举委员会注册的实体——政党、候选人、被提名人、选区协会。

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