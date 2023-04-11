美众议院外委会主席麦考尔称中国企图影响明年台湾大选不动武控制台湾
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美国国会众议院外交委员会主席麦考尔（Michael McCaul）表示，台湾明年1月举行总统和立法院选举极为重要，中国可能影响选举，企图不费一枪一弹而控制台湾。
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根据《国会山报》（The Hill）报导，麦考尔10日告诉国家广播公司新闻网（NBC News）《会晤新闻界》节目（Meet the Press）主持人托德（Chuck Todd）：“台湾两个不同政党有场政治辩论：一党想和中国会谈；蔡英文总统的政党则不想成为中国的一部分。”
麦考尔上周率领众议院代表团访问日本、韩国和台湾。在此之前，众议院议长麦卡锡在加州和蔡英文会晤。麦卡锡表示，这次会面为世界带来更大的和平稳定。中国强烈反对这次的会面，并升高台海紧张局势。
报导中表示，前总统马英九3月底抵达中国展开为期12天访问，这个时间点可能是针对蔡麦会进行的安排。
麦考尔说，他率领的代表团和蔡英文会谈，留意到她所属的政党不想成为中国的一部分。他说，香港发生的事件和俄罗斯入侵乌克兰让台湾人怵目惊心，台湾民众非常紧张。
报导说，麦考尔在台湾接受《会晤新闻界》节目的访问时还表示，在假设中国入侵的情境下，台湾的防御实力“还不到应有的水平”，“若要具备确保和平所需的威慑力，美国必须把武器运到台湾。”
另据报道，麦考尔早前在台湾接受福克斯电视新闻频道（Fox News）访问时表示：“如果共产中国侵略台湾，美国出兵肯定会纳入考虑范围，这是国会及美国人民将讨论的事情。”
麦考尔告诉福克斯，他认为与中国爆发冲突将是“最后手段”，如果美国人民支持在中国武力犯台时派兵，国会将采取行动。
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