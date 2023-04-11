韩美防长就窃听风波报道通电：双方一致认为大量相关文件系伪造

韩国/美国/政治

4月11日，美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）向韩国国防部长官李钟燮致电，就所谓“韩总统幕僚遭美监听窃听”的媒体报道争议交换意见。同日，韩国国家安保室第一次长（总统国安事务副助理）金泰孝向媒体表示，两国防长就此进行通话，并一致认为报道中的多数信息系伪造。韩国总统办公室周二还发表声明强调，“信息战”不分国界，在韩方需要加强和发展与美国的情报联盟的关键时刻，民众将对在野的韩国共同民主党的“外交自残”作出判断。

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《纽约时报》等媒体日前报导称，涉及美国政府分析乌克兰战局机密文件被泄漏并在网络流传。疑似被泄露的文件包含了韩国政府高层之间关于美国向韩方施压，以帮助向乌克兰供应军事援助的内部讨论细节，以及首尔高层的政策讨论。其中包含韩国国家安保室原高官疑似权衡是否对乌援助炮弹的对话内容，由此美方被质疑曾对韩方进行监听窃听。

韩联社引述韩国国防部的消息指，李钟燮当天上午应奥斯汀之邀通话。奥斯汀在通话中就近日媒体所谓军事泄密报道进行说明，并表示美方将在这一问题上同韩国政府密切沟通、通力配合。韩国国防部发言人全河奎周二在例行记者会上表示，据国防部掌握的情况，美国国防部已要求司法部进行调查，相信美方今后会根据调查结果采取相应措施。他还指，李钟燮充分听取美方说明，并作出必要的回应。就韩方是否表示遗憾的提问，全河奎说，目前没有可以进一步提供的信息。

《纽约时报》的报道提及，现已辞职的韩国国家安保室室长金圣翰曾建议向波兰出售33万枚155毫米口径炮弹，因为“将弹药迅速送到乌克兰是美国的最终目标”。韩国出售给外国的武器或武器部件未经首尔批准不得转售或转让给第三国。

报导指，全河奎就此重申，韩国国防部一贯坚持不向乌克兰提供杀伤性武器的立场。韩国国防部还介绍称，两国防长一致认为，韩美同盟的凝聚力空前强大，双方将共同努力，努力通过各项韩美结盟70周年纪念活动推动两国同盟实现跨越式发展。

此外，韩国国家安保室官员金泰孝周二表示，这是在美国本土发生的问题，将由美国司法部查明真相和幕后推手，预计相关调查可能需要一定时间。就是否将向美方传达韩方立场的提问，金泰孝说，没有立场可言，因为那些信息是造假。被问及此次风波是否会成为韩美同盟关系发展的变数时，他回答，不会成为变数。至于美方遭外泄文件中的有关前国安室长金圣翰和前外交秘书官李文熙之间对话等涉韩内容，金泰孝重申，相关内容与事实不符。

同日，韩国最大在野党、共同民主党党代表李在明就美国窃听风波表态称，这若属实，将是破坏基于互信的韩美同盟的令人失望的事件。李在明指出：“正如韩国政府所宣布的那样，我希望这不是真的，而是文件伪造的结果。但从客观情况来看，很难排除窃听确实发生的可能性。”

李在明补充说：“从共同民主党的角度来看，我们将继续推动国会对窃听的事实进行最充分的调查，无论是否发生，如果发生了，我们将呼吁美国政府道歉”，同时督促韩国政府采取防范措施。

对此，韩国总统办公室通过声明表示，针对美国政府的窃听指控，两国防长一致认为大量相关文件是伪造的，“我们将继续通过强大的‘美韩情报联盟’加强两国的信任与合作。”

韩国总统室强调，龙山总统室是军事设施，有着比原总统府青瓦台强大得多的反窃听系统。声明批评在野的共同民主党“煽动公众，提出虚假的负面指控，比如说窃听是由于‘龙山总统府搬迁’而进行的，却懒得去核实其真实性”。

韩国总统室称，“这是在朝鲜不断挑衅和核威胁下动摇韩美同盟的‘自残’和‘损害国家利益的行为’。” 该部门表示：“‘信息战’没有国界。在加强和发展韩美情报同盟的紧要关头，民众将对共同民主党的外交自残作出判断。”

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