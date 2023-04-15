蓬佩奥宣布不寻求2024年美国大选提名 拜登表示将尽快宣布竞选连任

美国/政治/社会

美国前国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）4月14日宣布，他将不寻求2024年美国大选的总统候选人提名。此外，美国总统拜登（Joe Biden）当天在爱尔兰访问答记者问时重申，他已决定在2024年美国总统选举中竞选连任，并将“相对较快地”宣布他的相关计划。

广告 继续浏览后续

蓬佩奥于当地时间周五晚通过推特表示：“（夫人）苏珊和我经过深思熟虑和祈祷后得出结论，我不会在2024年的选举中提出自己作为美国总统的候选人”。在一份声明中，蓬佩奥将这一决定描述为“个人决定”，并补充说“对我和我的家人来说，现在时机不对。”

蓬佩奥表示：“对于那些对这一宣布感到失望的人，我表示歉意。” 他提及：“而对于那些对此感到兴奋的人，请知道我现在59岁。还有许多机会，随着总统的领导能力变得更加必要，这些机会的时机可能更加合适。”

据美国全国广播公司（NBC）报导，蓬佩奥此前一直在探索于2024年大选中竞选总统，并开始做更多的公共活动。他还于年初出版了一本回忆录，并称这本书读起来“像一部惊悚片，有来自我内心的故事。”

但近几个月来，蓬佩奥基本上从美国公众视野中消失了。随着其他共和党籍候选人和潜在的竞争对手开始确定位置，他大多回避了对早期初选州的访问。蓬佩奥近期的旅行日程包括最近对乌克兰的访问，而不是对艾奥瓦州的访问。一名知情人士介绍称，最近几天，蓬佩奥已经开始告诉早期初选州的活动家，他要退出2024年的总统竞选。

民主党方面，拜登周五再次向记者确认了他将在2024年大选中竞选连任的意图。拜登周五在爱尔兰西部诺克机场对记者说：“我们将相对较快地宣布”，他没有提供关于时间的进一步细节。当记者问及他是否已就竞选第二个总统任期作出决定时，拜登回答说：“我告诉过你： 我的计划是再次竞选。”

此前，拜登10日与夫人吉尔（Jill Biden）在主持白宫复活节滚彩蛋活动时向媒体表示，他计划在2024年总统选举中竞选连任。不过尚未准备好正式宣布这一消息。NBC新闻本周早些时候报导指，白宫顾问正准备就发起他的连任竞选作出最后决定。

当被问及拜登过去一周在爱尔兰的行程是否影响了他对2024年大选的决定时，这位现任美国总统回答说：“不，我已经做了这个计算。但这里的旅行只是加强了我对可以做的事情的乐观感。”

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅