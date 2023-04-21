拜登将于下周正式宣布竞选连任

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据《华盛顿邮报》4月20日引述三位知情人士报导，美国总统拜登（Joe Biden）和他的团队正准备在下周宣布他将在2024年大选中竞选连任。助手们正在敲定拜登发布公布该消息的视频的计划，以正式启动他的竞选。拜登和他的助手们把发布视频的时间定在下周二（4月25日），以配合其2020年大选竞选活动启动四周年的时间。这些了解计划的人提醒说，官方宣布的时间可能会推迟。

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几个月来，拜登一直暗示他计划追逐第二个总统任期，但他一直没有正式宣布，因为他和他的助手们觉得没有必要急于发起选战，特别是在民主党籍议员好于预期的美国中期选举表现抑制了对初选挑战的谈论。拜登的高级助手们已经悄悄地为竞选做了大量准备工作，自去年以来在白宫官邸与拜登夫妇定期举行会议。拜登的两位高级顾问邓恩(Anita Dunn)和奥马利-迪伦(Jen O'Malley Dillon)一直在监督连任工作，包括面试担任竞选团队高级职务的工作人员，而美国民主党全国委员会则资助研究项目来研究选举情况。

报导指，拜登宣布参选的时机在总统的核心圈子中一直存在争议。早点宣布可以让他开始为可能是一场艰难的竞选活动筹集资金，而等得久一点则可以让拜登在共和党人互相争夺该党总统候选人提名的时候把自己定位在政治斗争之外。

这一计划的宣布将使美国向可能是一场非同寻常的总统竞选迈进一步。现年80岁的拜登在潜在的第二个总统任期结束时将达到86岁高龄，比美国历史上任何其他总统都要老得多。与此同时，他在2020年击败的76岁的特朗普(Donald Trump)已经宣布其要重新夺回白宫椭圆形办公室。

白宫拒绝就拜登的计划发表评论。白宫新闻秘书卡琳·让-皮埃尔(Karine Jean-Pierre)周四说，“我要说的是，任何与2024年有关的公告或东西肯定不会来自这里。” 她指的是禁止美国政府机构从事竞选活动的规定。美国民主党全国委员会的一位发言人也拒绝发表评论。

最近几周，民主党人表示担心，如果拜登不尽快宣布参选，他可能要等到6月才能宣布该计划，因为他5月份即将出访日本和澳大利亚。与国会众议院共和党人在提高政府债务上限问题上的对峙，可能会消耗这位总统在初夏的大部分时间。

在拜登宣布这一消息之际，美国司法部的一名特别检察官正在调查他对机密信息的处理情况，此前他的律师在拜登的私人办公室和他位于特拉华州威明顿的家中发现了一些机密文件。美国司法部还在调查拜登的儿子亨特·拜登可能的税务和枪支犯罪。

在计划宣布连任之后，拜登将于下个周末在首都华盛顿与民主党的顶级捐赠者会面。拜登的团队已经邀请了大约50至100名该党的顶级筹款人和捆扎募款人参加下周五晚上与总统举行的活动，目的是为捐赠者鼓劲并争取支持。这场捐赠者峰会的细节仍在敲定中，但一个方案是拜登在周五晚上与捐赠者共进晚餐，他的助手在周六为他们举办一场简报会。拜登定于4月29日晚在华盛顿举行的白宫记者协会年度晚宴上发言。

一些民主党捐赠者表示，他们预计今后会被要求组织活动，为拜登的连任筹集资金。美国民主党全国委员会已表示将支持拜登的连任，并没有计划赞助初选辩论。尽管党内一些人对拜登的年龄表示担忧，一些自由派人士也表示不满，认为他没有足够努力地推动他们的优先事项，但预计拜登在总统候选人提名中不会面临任何来自当选民主党人的严重反对。许多民主党人说，拜登在通过从气候到基础设施的全面立法方面取得了显著的成功，特别是考虑到该党在美国国会中仅占少数。

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