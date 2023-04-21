拜登拟下月签署行政命令 限制美企对中国高科技投资

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据彭博社周四援引知情人士报导，美国总统拜登（Joe Biden）打算在未来几周内签署一项行政命令，限制美国企业对中国关键经济领域的投资。此前，拜登政府内部已经就这项措施进行了近两年的辩论，计划于5月19日在日本召开的七国集团（G7）广岛峰会前后付诸行动。其中一些知情人士提醒说，具体时间有可能会出现偏差。

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知情人士表示，美方一直在向七国集团的合作伙伴介绍对高科技产业的投资限制，并希望在下个月的峰会上得到认可，尽管其他G7国家预计不会同时宣布类似的限制。其中一位知情人士说，最可能将会发生的是在收到了国际支持之后很快签署该行政命令。

报导指，此举标志着长达数年的针对中国的经济运动进入了一个新阶段，在前总统特朗普的领导下，美国已经对中国进口商品征收关税，最近还加大了对美国关键技术出口的限制。当下，世界上最大的两个经济体之间的资本流动也受到关注。

拜登政府表示，美方是以国家安全为由实施这些限制措施的。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)在周四的一次演讲中强调了这一点。自俄罗斯入侵乌克兰以来，国际紧张局势不断升级，美国和中国在这场冲突中实际上处于对立面，人们越来越担心一场新的冷战会使世界经济分裂成对立集团。

报导提及，拜登预计将签署的该行政命令将涵盖半导体、人工智能和量子计算领域——重点是美国公司在管理方面发挥积极作用的投资。这包括风险投资和私募股权，以及某些形式的技术转让和合资企业。参与起草该行政命令的官员说，它针对的是潜在的新投资，而不是现有的投资。

一些类型的投资将被直接禁止，而其他类型的投资将要求美国公司通知美国政府。具体细节将在该行政命令之后的一系列法规中列出，在命令生效之前，企业将有一些时间提供反馈。

美国官员称，投资限制的目的是限制可能推进中国军事能力的关键资金和技术。耶伦周四在华盛顿发表的针对美中经济关系的演讲中提及，就美国对外投资的限制措施将影响“具有重大国家安全影响的特定敏感技术”。

耶伦指出：“这些国家安全行动不是为了让我们获得竞争性的经济优势，或抑制中国的经济和技术现代化”。她称，美国将追求其对中国的安全关切，“即使它们迫使我们对经济利益进行权衡取舍”，并将就这些政策“与我们的盟友和伙伴进行接触和协调。”

报导称，美国官员已经明确表示，单边措施不会实现国家安全目标，因为其他国家在中国的投资可能会取代拜登政府将要阻止的相关美国投资。美国财政部官员本周向他们的欧洲同行介绍了这项措施，拜登政府也已经开始与商界领袖分享信息。报导称，一旦该行政命令生效，美国财政部将管理一个为期一年的试点项目，以后可能会扩大。美国国家安全委员会的一位发言人拒绝置评请求。

报导提及，随着中国经济在过去三十年的腾飞，美国公司纷纷投入资金，试图在这个世界上增长最快的主要市场中分一杯羹，并降低供应链的生产成本。根据美国商务部经济分析局的数据，截至2021年底，美国企业在中国的累计总投资价值近1200亿美元，其中约一半投入于制造业。不过，据数据分析服务提供商PitchBook的数据显示，去年，美国私募股权投资者涉及购买中国公司股权的交易份额缩减到约为十年前的四分之一。

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