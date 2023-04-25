波罗的海三国召见中国代办强调曾被苏联非法占领：不法行为不产生权利

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东欧波罗的海三国4月24日分别召见了驻三国的中国临时代办，针对中国驻法大使卢沙野在法国媒体受访时作出的，有关前苏联国家在国际法上没有“有效地位”的言论表达不满。立陶宛外交部长兰茨贝尔吉斯（Gabrielius Landsbergis）通过推特表示，立陶宛“从未加入过苏联。莫斯科非法占领了我们的领土，所以我们进行了抵抗，直到我们恢复了独立，红军回国了”。他称：“我们不是后苏维埃，我们从不是苏维埃”。

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立陶宛外交部当天发表声明指，强调“波罗的海三国是被非法占领的。不法行为不产生权利（ex injuria jus non oritur）——这是国际法的原则，根据这一原则，苏联非法占领的结束意味着波罗的海国家地位的延续。中国大使的言论歪曲了波罗的海国家和其他国家的历史。它还破坏了1991年9月14日《中华人民共和国和立陶宛共和国关于建立外交关系的联合公报》的规定。”

立陶宛方面续指，“中国大使对克里米亚是否是乌克兰的怀疑是不可接受的。1991年，整个国际社会，包括中华人民共和国，都在国际上承认乌克兰和克里米亚，是其不可分割的一部分。克里米亚现在和将来都是乌克兰的一部分。”

拉脱维亚外交部的声明称，“国际社会已明确承认在苏联解体后获得独立的国家的主权和领土完整。俄罗斯联邦侵犯乌克兰的主权和领土完整的侵略行为是对国际法的公然违反。”

拉脱维亚官员“还提请注意这样一个事实：波罗的海国家被非法占领和吞并，而它们作为主权国家在法律上继续存在；因此，尽管它们事实上被纳入了苏联，但它们从未成为苏联国家。” 该官员指出，相关言论明显违背了“中国支持《联合国宪章》所规定的所有国家的主权、独立和领土完整的立场。这种言论也不利于欧盟与中国的进一步对话。”

爱沙尼亚外交部亚洲和太平洋、中东和非洲司司长卡雷尔松（Kristi Karelsohn）向中方代办表示，即使这是卢大使的个人立场，他仍然是中国的官方代表。卡雷尔松称：“我们相信这是一个单一的事件，我们希望它不会影响爱沙尼亚和中国的关系”。她并欢迎中国外交部发言人当天的公开解释，表示中国政府的正式立场没有改变，即“中方尊重苏联解体后各加盟共和国主权国家地位”。

爱沙尼亚外长萨克纳（Margus Tsahkna）此前在推特上写道，“根据国际法，波罗的海国家自1918年以来一直是主权国家，但被占领了50年。”

拉脱维亚外长林克维奇斯（Edgars Rinkevics）亦称：“拉脱维亚在1940年被苏联非法占领。国际社会从未承认苏联的占领。我们在1991年恢复了独立，波罗的海国家不是也从未是‘后苏维埃国家’。”

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell） 周一表示，欢迎中方在声明中与中国驻巴黎大使的不可接受的言论保持距离，这与中国在1991年承认乌克兰——包括与克里米亚——形成对比。

博雷利在答记者问时说：“我不打算讨论大使们的行为方式。每个人都可能有错误的表达方式，或者可能以错误的方式表达自己。我不打算讨论这个问题。这是中国外交部的事情。”

博雷利补充说，“我想知道的是官方的立场是什么。这一点已经得到了澄清。而且正如所料，这不是质疑前苏联加盟共和国的主权。”

期间，博雷利还向媒体谈到：“我们也期望中国在行动上捍卫国际规则和规范，全面而不是有选择地捍卫。当涉及到俄罗斯对乌克兰的不正当的战争时，中国作为联合国安理会常任理事国，有责任捍卫《联合国宪章》。”

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