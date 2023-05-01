不顾新停火协议苏丹继续在5月1日交战 联合国特使斡旋

联合国/苏丹

苏丹 – 不顾新的停火协议，苏丹武装部队和快速支援部队在5月1日国际劳动节之际继续交战，面对该国不断恶化的局势，联合国宣布立即派遣其人道主义事务负责人马丁·格里菲思。

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苏丹爆发武装冲突已经进入第三周，今天在5月1日国际劳动节之际，苏丹武装部队和快速支援部队不顾新的停火协议，继续交战。

这场冲突已造成至少 528 人死亡，4千5百多人受伤，众多贫民外逃。

面对该国不断恶化的局势，联合国宣布立即派遣其人道主义事务负责人马丁·格里菲思 (Martin Griffiths)前往苏丹，他表示已经持续两周的军事冲突正在让苏丹的人道主义局势接近临界点。

这位人道主义事务负责人指出，联合国及其伙伴正在尽最大努力重启在该国的人道主义应对工作，此前在苏丹的人道主义组织办公室和仓库遭到大规模洗劫，耗尽了联合国大部分救援物资，现在人道救援组织正在寻求其它紧急方法，运入和分发更多物资。

目前在肯尼亚的这位人道主义事务负责人正在协调如何运入救援物资，现在只有国际红十字会成功运入第一批8吨重的包括手术医疗等物品。

苏丹首都喀土穆现在局势依然严峻，双方继续进行激烈战斗，数十万人躲避在家中。

联合国难民事务高级专员署消息，已经有超过 5万苏丹人通过自己的方式逃离，前往乍得、埃及和南苏丹。

另外还有无法撤离的外国公民和难民，大约的 100 万人中 30 万被困在苏丹首都，联合国难民署出于安全考量已经暂停了撤离行动。

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