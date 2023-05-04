1万7千吨人道救援物资被抢 联合国要求安全保障

联合国/苏丹

联合国秘书长古特雷斯于5 月 3 日要求苏丹交战双方保护人道救助工作人员和物资安全，联合国人道救助紧急协调员格里菲思同一天抵达苏丹港口。

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联合国秘书长古特雷斯于5月3日在肯尼亚首都内罗毕承认联合国阻止苏丹内战上的失败，他强调苏丹战争必须停止，呼吁交战双方允许联合国援助物资进入，同时提供安全通道，以便能够将物资分发给最需要的人。

联合国人道主义事务紧急救济协调员格里菲思同一天从红海抵达位于苏丹港的联合国救助中心，他指出在苏丹的联合国人员几乎无法工作，他敦促苏丹交战双方承诺保护安全运送救援物资，保护空运和地上通道，确保救援物资不会被掠夺。

稍早联合国6辆运送人道救援物资的卡车在苏丹公里上被抢，另外还有约1万7千吨人道救援物资在分发中心被抢劫。

联合国的数字显示自4月15日苏丹爆发内战以来，至少有550人被打死，5千多人受伤，初步估计显示已有超过33.4万人被迫流离失所，十万多人逃往邻国，如果内战继续将会有80万人逃离苏丹。

此前尽管苏丹武装部队和对手快速支援部队多次宣布停火，最新的一次停火协议延长到5月11日，但双方的敌对行动没有中断，已经持续了近三周，仅在昨天苏丹首都喀土穆再次发生交火和爆炸。

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