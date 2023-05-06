拜登政府据报将通过“总统拨款权”加速供台5亿美元武器

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据彭博社5月6日援引知情人士报导，美国拜登政府正在为台湾准备一笔价值5亿美元的武器援助，具体将以援助乌克兰之一的方式“总统拨款权”(PDA)进行，该授权允许总统批准从美方现有库存中对外提供武器或装备。具体依照该计划将对台湾提供的装备并没有立即公布。

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通过使用“总统拨款权”直接从五角大楼现有库存中抽调物资，将使美国行政当局避开通常冗长的武器签约和生产过程，这导致了美国国会议员所说的190亿美元的积压军备，这些对台军售已获批准但尚未交付给台湾。报导指，“总统拨款权”还没有被用来对台提供武器。

美国国会在《2023年国防授权法》中授权拜登（Joe Biden）总统使用“总统提款授权”每年从国防部提取价值至多10亿美元的防卫装备或服务给台湾。而一些议员抱怨拜登政府在使用这一授权方面进展缓慢。

美国国防部发言人迈纳斯(Martin Meiners)表示，“总统拨款权”是去年授权的，“以便提供重要的安全援助，支持台湾的自卫”。他补充说，拜登政府的做法仍然“符合《台湾关系法》中概述的美国长期政策。”

美国国防部长奥斯汀（Lloyd Austin）3月28日在国会参议院军事委员会出席听证会时表示，五角大楼打算利用10亿美元的授权，通过“总统拨款权”向台湾提供武器，与拜登政府对乌军援的机制相同。他并提及，政府还将提出资金申请，以补足根据“总统拨款权”送至台湾的武器系统。

奥斯汀在听证会上谈到，“我的团队正在努力工作，以确保我们在这一特定的拨款中拥有正确的能力”。他并指，“我们也需要拨款”来替换这些提供出去的装备。拜登政府及其盟友越来越关注中国军事现代化的步伐。美方官员已多次警告说，中国领导人希望解放军在2027年前拥有入侵台湾的能力。奥斯汀和美国国家情报总监海恩斯（Avril Haines）均表示，他们认为中方对台动武的努力并不迫近。

华盛顿智库、美国企业公共政策研究所的访问研究员塞耶斯(Eric Sayers)指出，这笔钱是“一个良好的开端，但我预计国会将推动政府使用他们授权的全部10亿美元”。塞耶斯补充说，“这应该被看作是一个良好的第一步，利用这些新的授权，开始迅速解决两岸间威慑力的不足。”

这一要求可能会激怒中方，并影响拜登政府为恢复与北京接触的稳定性而作出的努力。拜登政府已经寻求奥斯汀和中国防长李尚福在6月的新加坡香格里拉对话会期间举行会议。因为今年年初发生的间谍气球事件，美中之间大多数高层沟通都陷入了停滞。

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