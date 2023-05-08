非洲第11届地面部队峰会开幕

非洲动态 / 国际交流

美非关系 – 美国军方在科特迪瓦召开第11届非洲地面部队峰会。会期预计是5天。除了大多数的非洲国家之外，还有部分欧洲国家也予会。

广告 继续浏览后续

据本台法广（RFI）法文网于今晨的最新报导，在西非国家科特迪瓦的经济中心阿比让（Abidjan），由美国军方组织的第11届非洲地面部队峰会按计划在今天周一（2023年05月08日）开始。目标旨在与非洲部队的军官们建立起关系。

-- 第11届非洲地面部队峰会议题涉及军售 -

本台法广（RFI）通讯员法朗索瓦（François Hume-Ferkatadji）发自当地的消息说，本次峰会有四十多个国家出席。除美国和大多数的非洲国家之外，还有几个欧洲国家。讨论议题包括安全、交流经验、还有武器和军事装备的销售。这是美军发言人迈克尔（Michael Weisman）对外透露的。

RFI Image Archive / Washington réaffirme l’influence américaine en Afrique. Ici, dans les rues d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, ont vu des drapeaux américains. (illustration) REUTERS - Luc Gnago / RFI Image Archive

美国发言人还提到，本届非洲地面部队峰会的主要目标在于召集非洲各国的总参，围绕挑战和可付诸于行动的解决办法建立对话空间。对美军而言，这将是一个在集体的交流框架内，听取非洲合作伙伴们的机缘。美军现已在一打非洲国家里立足。每年组织数百个小规模的活动。在此讨论地区和跨区域挑战，对美方和其非洲伙伴们都极其的有益。

-- 非军方人士赴第11届非洲地面部队峰会 -

本台法广（RFI）法文报导说，第11届非洲地面部队峰会的予会者除军官们之外，还有政府代表和学界的舆论领袖，总计超过300名政军界高层。在2022年12月举办的美非峰会上，美国拜登总统（Président Joe Biden ）曾宣布，将在三年内投资非洲550亿美元。观察家们指出，这是一种重申美国在非洲影响力的方式。

RFI Image Archive / Washington réaffirme l’influence américaine en Afrique. Ici, le Président américain Joe Biden, le secrétaire d'État Antony Blinken et le président sénégalais Macky Sall assistent à la séance de clôture du Sommet États-Unis-Afrique à Washington, D.C., États-Unis, le 15 décembre 2022. (illustration) REUTERS - KEN CEDENO / RFI Image Archive

本台法广（RFI）法文网上的这篇报道最后提到，美军在阿比让主办的第11届非洲地面部队峰会的会期预计是5天，到2023年05月12日星期五结束。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

~. Fin .~

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅