乌克兰再遭俄罗斯导弹袭击 巴赫穆特拉锯战

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乌克兰空军表示周六晚间到周日总共拦截俄罗斯发射的三枚导弹和25架无人机。乌克兰和俄罗斯争夺巴赫穆特战场上拉锯战，乌克兰方面称取得了决定性进展。

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乌克兰空军表示周六晚间到周日清晨总共拦截俄罗斯发射的三枚导弹和25架无人机。

法新社指出由于俄罗斯担心乌克兰近期可能在乌东进行反攻，俄罗斯最近几周加强了对乌克兰的导弹和无人机攻击。

乌克兰空军表示部署在黑海的俄罗斯军队从护卫舰上使用图-95 战略轰炸机发射巡航导弹，并且还使用伊朗沙赫德航空公司设计无人机进行攻击。

乌克兰总官方消息，在乌克兰西部的捷尔诺波尔有两人受伤。

乌克兰当局的惯例是不对军事和战略基础设施受到打击进行评论。

另外，乌克兰和俄罗斯争夺巴赫穆特战场上拉锯战，乌克兰方面称取得了决定性进展。

据英国情报，随着俄军撤离，乌克兰在巴赫穆特收复了1平方公里的区域。乌克兰国防部副部长马利亚尔证实，乌克兰军队正在该市郊区正在“大刀阔斧”推进，该市 95% 以上由俄罗斯军队控制。

同时俄罗斯方面也声称在巴赫穆特市及其周边地区取得进展。俄罗斯国防部在其每天的报告中说，瓦格纳集团的突击部队已经“解放了该市西北部的一个街区”。

与此同时，前线地区顿巴斯紧张局势开始加剧。

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