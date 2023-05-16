美国中情局CIA前局长承认“政治操作”挺拜登 掩盖杭特笔电门

美国世界日报转引福斯新闻网(Fox News)15日报导：美国前总统奥巴马任内的中央情报局(CIA)局长布瑞南(John Brennan)上周在众院司法委员会四小时闭门会议作证时坦承：51名前任情报官员发表连署信指称杭特‧拜登(Hunter Biden)笔电内容外洩是俄罗斯散布的不实讯息，其实这是当时的美国中情局与拜登竞选团队联手制造的“政治操作”，目的在于冲淡杭特‧拜登笔电争议的新闻报导。

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布瑞南作证之后，美国前任国家情报总监克拉卜(James Clapper)也排订于17日作证。布瑞南与克拉卜都参加了以上所述的连署信。信中指称，杭特‧拜登笔电事件有着“俄罗斯讯息操作的所有惯用手法”。

这指的是：纽约邮报取得2020年10月19日电邮纪录显示 : 布瑞南同意由当时的中情局代理局长莫瑞尔(Michael Morell)帮忙自己参加联署。而遭到外洩的笔电内容包括杭特‧拜登赤裸身体跟卖春女郎在一起的照片，以及吸食毒品的照片。53岁的杭特‧拜登与父亲拜登总统的多封电邮信件、简讯对话也遭到曝光。

根据报导，美国众院司法委员会认为，51名前任情报官员的连署信发布用意是为了帮拜登在2020年11月大选加分的“政治操作”；中情局人员可能帮忙接洽连署信对象，莫瑞尔与拜登竞选团队串通之下让信件迅速敲定。

参加连署的前任中情局分析师凯瑞恩斯(David Cariens)在众院司法委员会作证表示，他是由中情局“出版前分类审查委员会”(Prepublication Classification Review Board，PCRB)成员告知连署信的存在，并询问是否愿意参加连署。

报导指出，众院司法委员会先前就要求中情局交出更多资料，但中情局始终拒绝。莫瑞尔今年4月在委员会作证时说，当时接到拜登竞选团队资深主管布林肯(Anthony Blinken)询问是否愿意合作推出连署信。

根据报导，莫瑞尔在2020年10月19日把最后版本的连署信送到“出版前分类审查委员会”，并把信函列为“急件”，要求加快核准通过。

纽约邮报2020年披露杭特‧拜登笔电外洩内容的五天后，51名前任情报官员的连署信便刊登于Politico新闻网站。

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