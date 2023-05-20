智利推动采矿业支持社会项目

RFI原材 / 南美社会

拉美 – 在南美洲，智利总统加夫列尔·博里奇（Gabriel Boric）是一位80后。这位十分的年轻左派政治家在2022年03月出任国家元首前，曾提出要以智利采矿业支持国内的社会项目作。这也是其2021年时的竞选承诺之一。在此大背景下，智利议会于本周最终通过了一项新法律，提高对铜矿企业的征税。

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据本台法广（RFI）法文网报道，在全球最大的产铜国智利，该国议会已于本周三（2023年05月17日）最终通过了一项对铜矿企业增加收税的法律。智利政坛的左右两派都支持这项，旨在提高与智利铜矿石开采和销售有关企业利润税收的新法律。

RFI Image Archive / La mine d'Escondida, située à Antofagasta dans le nord du Chili produit environ 927 000 tonnes de cuivre par an, soit 5% de l'offre mondiale. (illustration) REUTERS - Ivan Alvarado / RFI Image Archive

预计，在这一新的法律实施后，每年将给智利政府额外带来15亿美元的财政收入。该国财政部长表示，这笔税收的三分之一将被下拨到全国各地，及遭受采矿业影响最严重的城镇和300多个贫困城镇。

-- 智利政府要弥补过去的失误 -

本台法广（RFI）的同一法文报道还注意到，智利财政部长表示，所有集体将在预算中收到这笔取自铜的收入。当局寻求避免过去所发生的，智利的自然资源在开发后却蒸发了，没有被投入到国家的发展及其未来。

-- 智利铜矿业的税率超过40% -

执行方表示，在新法实施后，智利采铜企业的税率从之前的35.5%上升至40.1%。但德勤事务所（Deloitte）认为更高，税率在44%左右。这就超过了智利采铜业的主要竞争对手秘鲁和澳大利亚。

-- 智利在采锂业提出公私合营 -

本台法广（RFI）的这一篇法文报道最后指出，智利的左派议员在2018年就提出了这项法案。2022年，博里奇总统（Gabriel Boric）领导的现政府再次提了出来。

RFI Carte / Le Chili. 南美国家：智利 © RFI Carte

智利总统在2023年4月还宣布，要对锂矿行业实施公私合营。智利目前是继澳大利亚之后，全球第二大产锂国。铜和锂都属于制造电动汽车可充电电池的关键金属。在全世界为寻求控制气候升温而避开使用化石能源之际，这些关键金属的需求看涨。

（翻译和编辑：RFI 法广电台 尼古拉）

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