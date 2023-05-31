彭斯将于下周三宣布参加2024年美国大选

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据路透社周三援引知情人士报导，美国前副总统彭斯（Mike Pence）将于6月7日宣布参加2024年美国总统选举，争取共和党总统候选人提名。

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知情人士称，彭斯届时将在早期提名州艾奥瓦州以视频和演讲的方式启动竞选。

彭斯是一个坚定的社会保守派，在特朗普担任总统期间一直站在他身边，但自从这位前共和党籍总统竞选失败后，彭斯与他的距离越来越远。

彭斯说，特朗普对2021年1月6日袭击美国国会大厦的骚乱者的鼓励使他和他的家人处于危险之中。

彭斯将加入美国前总统特朗普、佛罗里达州州长德桑蒂斯（Ron DeSantis）、联邦参议员斯科特（Tim Scott）、前驻联合国大使黑利(Nikki Haley)、前阿肯色州州长哈钦森（Asa Hutchinson），以及其他正在争夺共和党总统提名或积极探索竞选的人。

此外，目前只有两位民主党人，即作家威廉森（Marianne Williamson）和小罗伯特·肯尼迪（Robert F. Kennedy Jr.），通过宣布竞选来挑战现任总统拜登（Joe Biden）。

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