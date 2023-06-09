布林肯据报最快于下周访华

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据政客新闻网（Politico）6月8日援引知情人士报导，美国国务卿布林肯计划（Antony Blinken）最快于下周前往北京。布林肯的访华行程将标志着自2018年时任国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）以来美国官员对中国的最高级别访问。据悉，美国国务院仍在敲定布林肯访华的细节。

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据透露消息的知情人士介绍，布林肯在目前的中东之行后有望抵达北京。布林肯本周在沙特阿拉伯参加多场会议，包括与打击恐怖组织“伊斯兰国”的国家代表聚会。当被问及布林肯访华计划时，美国国务院首席副发言人帕特尔(Vedant Patel)表示，我们“没有任何要为国务卿宣布的行程”。中国驻美大使馆没有证实布林肯即将访华的消息。其发言人仅表示，中方对与美方进行对话持开放态度。

《华尔街日报》周四援引熟悉机密情报的美国官员报导称，中国和古巴已达成一项秘密协议，在距离美国佛罗里达州约100英里的古巴建立窃听设施。报导指，在这一消息曝光后，布林肯此时访华或会引来美国国会议员的批评。不过，拜登政府和古巴政府都否认了相关报道的准确性或真实性。

美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比(John Kirby) 周四通过声明表示，“这个报道不准确”。他最初在当天上午对《华尔街日报》说，“不能对这一具体报道发表意见”，但美国官员“清楚地知道，而且已经多次谈到中华人民共和国（PRC）努力在世界各地投资可能具有军事目的的基础设施，包括在这个半球”。

古巴外交部副部长科西奥（Carlos Fernandez de Cossio）否认了相关报道。在周四于哈瓦那举行的新闻发布会上，他称这些报道“完全错误”和“诽谤”。拜登政府在2月份中国间谍气球事件后，一直在努力恢复双方的高层外交和军事沟通。事发时，布林肯原定即将访问中国，但由于气球事件引起的反弹而被推迟。

约翰·科比周二称，美国国务院亚太事务助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）、美国国家安全委员会负责中国和台湾事务的高级主任贝兰（Sarah Beran）本周早些时候访问北京的目的之一是“确保沟通渠道保持畅通，并讨论未来访问的可能性，更高级别的访问”。

中国外交部官员最近几周公开回绝了拜登政府的外联活动，理由包括美国对华高科技半导体的出口限制、对台湾的持续军售以及拜登政府上个月号召七国集团（G7）协商“去风险和多样化”以减少对中国的依赖。

5月21日，拜登在出席七国集团广岛峰会后的新闻发布会上表示，美中关系即将“解冻”。随后，中国商务部长王文涛飞往美国，与美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）及美国贸易代表戴琪分别会面。但中方另拒绝了美中防长在月初于新加坡举行的香格里拉对话会期间进行会谈的邀请。

依照美国国务院的信息显示，布林肯已经于周四结束了对沙特为期3天的访问。

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