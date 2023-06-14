联合国难民署：全球约1.1亿人背井离乡 创纪录

联合国/难民

联合国难民署6月14日发布年度报告指出，截至2022年底由于战争、迫害、暴力和侵犯人权行为导致全球约1.1亿人背井离乡，创下最高纪录，中低收入国家接受难民人数最多。

广告 继续浏览后续

联合国难民署今天发布年度报告指出，截至2022年底由于战争、迫害、暴力和侵犯人权行为，特别是气候变暖引发的环境灾难导致全球背井离乡人口达到创纪录的1084亿，比一年前增加了1910万，为有史以来最大增幅。

今年全球被迫流离失所人口的增长趋势并未减缓。

联合国难民署预计，由于阿富汗局势不稳，苏丹武装冲突和俄乌战争会导致迫流离失所人数猛增。

联合国难民署高级专员菲利普·格兰迪指出，收容背井离乡难民最多的是中低收入国家，而不是富裕国家。46个最不发达国家占全球GDP的不到1.3%，却收容了3/4以上的难民，土耳其和伊朗排在榜首。

联合国难民事务专员格兰迪对欧盟近期在移民政策方面取得的进展表示欢迎，称是尝试用相对公平措施来解决移民问题，他呼吁欧洲和美国应该接受寻求政治庇护者。

这位高级专员同时呼吁需要更多的国际支持和更公平的责任分担，结束冲突并消除障碍，让难民可以自愿、安全和有尊严地返回家园。

2022年来自 38 个国家的 33万9千多名难民得以返回家园。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅