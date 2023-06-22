中国以外首个习思想专门研究机构在俄罗斯成立

俄罗斯/中国/政治

据俄罗斯《生意人报》22日报导，第一个研究中国国家主席习近平思想的研究室日前在俄罗斯成立。这是中国以外的第一个此类研究中心。

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据中国官媒新华社报导，该研究室（俄文全称为“中国当代意识形态和习近平思想研究室”）由俄著名智库、俄科学院中国与现代亚洲研究所建立，汇集了俄重要专家学者，旨在系统研究习近平新时代中国特色社会主义思想。

俄科学院中国与现代亚洲研究所所长巴巴耶夫（Kirill Babaev）告诉记者称，习近平新时代中国特色社会主义思想是一个完整的科学体系，俄罗斯需要了解当代中国国家建设的思想原理。

报导指，巴巴耶夫说，让俄社会各界了解习近平新时代中国特色社会主义思想，理解新时代中国取得如此发展成就的思想源泉，弄懂未来中国发展方向，是成立研究室的初衷。

《生意人报》报导指，研究将重点关注习近平在经济、外交和国内政策、社会政策、文化、艺术和意识形态等领域的思想。研究室将与中国的科学中心建立联系，举办多次联席会议和圆桌会议。

据悉，第一批研究成果将于2025年以专著形式出版。据巴巴耶夫介绍，这些成果将帮助包括俄各级官员在内的读者了解习近平新时代中国特色社会主义思想的内涵及其对中国发展和俄中关系走向的重要意义。

巴巴耶夫表示，俄罗斯理解习先生的想法决定了中国在许多方面的政策。“我们也明白，这不是一两年的政策，而是会持续很长时间。因此，它将决定中国在很长一段时间内的活动，”巴巴耶夫说。

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