拜登自辩其“独裁者”言论，并称仍然希望与习近平会面

据美联社报导,美国总统拜登(Joe Biden)周四为他日前在竞选筹款活动就中国发表的严厉言论辩护,包括称习近平主席为“独裁者”。拜登在白宫与印度总理莫迪(Narendra Modī)出席联合新闻发布会时称,他的言论不会对美中关系产生负面影响。拜登表示,他仍然期望在不久的某个时候与习近平会面。拜登说,他就中国的直率言论“只是我不会有太大改变的事情”。

美联社报导指,就在白宫记者会的几个小时前,中国驻美大使馆表示其已提出严正交涉和强烈抗议。中国驻美大使谢锋周三对白宫和美国国务院高级官员说,华盛顿“应采取认真的行动来消除”拜登所说的话“的负面影响”,“否则一切后果将由美方承担”。

中国驻美大使馆在一份声明中说:“随着最近对中国政治制度及其最高领导人不负责任的言论,人们不能不质疑美方寻求稳定关系的诚意”。声明称,“中国政府和人民不接受任何针对中国最高领导人的政治挑衅,并将作出坚决的回应。”

在周四的记者会上,有记者向拜登提问说,“总统先生。我有一个问题要问(莫迪)总理。但首先,要问您两部分的问题:您本周在一个筹款活动上的评论似乎是近期记忆中一位在任美国总统首次称一位中国领导人为独裁者。对习主席的这些评论是否破坏了您的政府在与中国保持关系方面取得的进展或使之复杂化?” 接着该记者就拜登是否在与莫迪的会谈中提及印度人权和民主问题进行了第二部分的提问。

随后,拜登回答称,“你的第一个问题的答案是:不。你知道,当我们与包括印度在内的世界各地的盟友和伙伴交谈时,我选择和避免说我认为是与中国关系的事实的想法,只是我不会有太大改变的事情。(is just not something I’m going to change very much)”

拜登补充说:“我已经说了一段时间了,关于与中国关系的歇斯底里正在崩溃和移动,诸如此类。你可以说,我们发生了一件引起一些混乱的事件。但是布林肯国务卿的中国之旅进行的非常好。我期望在不久的将来某个时候与习主席会面。我认为这没有产生任何实际的后果。”

美联社报导提及,美国政府官员周三为拜登引起北京不满的言论进行了辩护,称总统有意区分世界民主国家和专制国家。美国国务院周四表示,不会对私下外交讨论发表评论。

美国财政部长耶伦(Janet Yellen)周四在巴黎出席活动时谈到了美中间的这一最新分歧。耶伦表示,“有关那个言论,我认为拜登总统和我都认为保持沟通至关重要……以消除误解和误判。 我们需要在可能的情况下共同努力。”

耶伦还补充说,“但是,我们有分歧,我也很坦白地承认我们确实有分歧。” 她最近一直推动美中之间改善关系并争辩说,为了维护全球稳定,合作是需要的。

拜登周二在加州的一次竞选筹款活动中说:“习近平之所以非常不高兴,是因为当我(下令)击落那个装有两大箱间谍设备的气球时,他不知道气球在那里。不,我是说真的。这对独裁者来说是极度的难堪,当他们不知道发生什么事时。它(气球)原本不应该去那里,它被吹离了航道,穿过阿拉斯加,然后向下穿过美国。”

次日,中国外交部发言人毛宁在记者会上说,“美方有关言论极其荒谬,极不负责,严重违背基本事实,严重违背外交礼仪,严重侵犯中方政治尊严,是公开的政治挑衅”。她表示:“中方对此强烈不满,坚决反对。”

