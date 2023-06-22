美政府高官对拜登的“独裁者”发言措手不及

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据美国全国广播公司（NBC）报导，美国高级官员周三表示，当拜登总统（Joe Biden）将中国国家主席习近平描述为“独裁者”时，他们感到措手不及，特别是这发生在布林肯（Antony Blinken）国务卿访问北京并似乎在两国紧张关系中达成突破的24小时后。美方官员周三私下里试图向中方澄清，拜登对习近平的描述并不反映其政府的新谈话要点或官方政策转变。美方官员说，他们预计这场争议不会成为布林肯在访华中取得进展的重大挫折。

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拜登周二在加州的一次竞选筹款活动中说：“习近平之所以非常不高兴，是因为当我（下令）击落那个装有两大箱间谍设备的气球时，他不知道气球在那里。不，我是说真的。这对独裁者来说是极度的难堪，当他们不知道发生什么事时。它（气球）原本不应该去那里，它被吹离了航道，穿过阿拉斯加，然后向下穿过美国。”

次日，中国外交部发言人毛宁在记者会上说，“美方有关言论极其荒谬，极不负责，严重违背基本事实，严重违背外交礼仪，严重侵犯中方政治尊严，是公开的政治挑衅”。她表示：“中方对此强烈不满，坚决反对。”

据NBC报导，一位拜登政府高级官员周三说，“总统坦诚地谈论中国和我们之间的分歧，这应该不足为奇——我们肯定不是唯一这样做的”。该官员补充说，“总统认为，外交，包括布林肯国务卿进行的外交，是管理紧张局势的负责任的方式。布林肯国务卿的行程很好，取得了一些进展。我们完全期望在此基础上取得进展。”

第二位拜登政府高级官员周三表示，布林肯对总统发表引起轰动的言论已经习以为常，并没有感到不安。这位官员称，中方在与布林肯的长时间会谈中很清楚，美国在一些问题上仍会与他们意见相左，但这两个超级大国仍需要在力所能及的范围内相互合作。

报导称，官员们对拜登的讲话提出了不同的看法，这表明拜登的讲话并不是经过计划的。第三位美国高级官员淡化了拜登的言论，说他只是对独裁者发表了笼统地评论，而不是专门指中国领导人。但另一位官员说，很明显，总统称习是独裁者。

发生该事件的募捐活动在旧金山郊区一个富裕的地方举行，里面不允许有新闻相机或录音。只有少数记者被允许在里面做记录。白宫还按照所有竞选筹款活动的做法，刊登了一份总统讲话的记录。

拜登在与富有的民主党捐赠者举行的闭门会议上往往比在镜头前更加畅所欲言。去年秋天在洛杉矶的一次筹款活动中，拜登不祥地警告说，如果俄罗斯总统普京在乌克兰使用战术核武器，就会发生“世界末日”。

在其他场合，拜登选择在敏感的外交政策问题上公开发表自己的看法，即使在全世界都在关注他的情况下，也与美国政府的官方政策不一致或引发争议。例如，拜登曾多次表示，如果中国对台动武，美国将进行军事介入，但他的助手们却澄清说，美国长期政策没有改变。

去年3月，在波兰首都华沙关于俄罗斯入侵乌克兰战争的演讲结束时，拜登就普京说：“看在上帝的份上，这个人不能继续掌权”。其政府官员迅速采取行动澄清，他的即兴发言并不标志着美国对俄罗斯内政的立场有了正式改变。

美国有线电视新闻网（CNN）报导称，白宫的官员们没有试图澄清拜登的言论。虽然一些美国官员在阅读了总统的发言后表示惊讶，但几乎没有迹象表明拜登在详述他对今年早些时候造成美中关系暂停的气球事件的看法时说错了话。

据CNN报导，一位熟悉此事的人士说，拜登关于习近平一直对该气球不知情的评估准确地反映了美国关于这一事件的情报。但公开透露这一信息，正如拜登在过去几天里两次所做的那样让一些官员措手不及，因为此前这只是对局势的私下评估。

另一位政府高级官员说，拜登在中国问题上的坦率并不令人震惊。该官员说，“总统坦率地谈论中国和我们之间的分歧，这不应该令人感到惊讶——我们当然不是唯一这样做的。”

CNN报导称，布林肯还没有回到华盛顿向拜登当面介绍他的访问情况，不过白宫官员说，国务卿一回来就计划这样做。华盛顿的高级外交官周一说，美中两国在使关系回到正轨方面取得了“进展”，双方都同意有必要“稳定”其双边关系。

这位高级政府官员表示，相信拜登的言论不会破坏美国与中国的外交努力，并断言“完全有望在”布林肯最近访问北京期间取得的进展的基础上更进一步。“总统认为，外交，包括布林肯国务卿进行的外交，是管理紧张局势的负责任的方式。布林肯国务卿的行程很好，取得了一些进展。我们完全期望在此基础上取得进展，”该官员说。

报导指，在周二的其他讲话中，拜登赞扬了布林肯修复美中关系的工作，重申他“做得很好”，并补充说，改善关系“需要时间”。在当天的第二场筹款活动中，拜登告诉捐赠者，美国总统气候问题特使克里（John Kerry）也将有望“很快”访问中国，重点关注环境问题。

拜登本人在周末告诉记者，他希望在未来几个月内与习近平会面，认为高层接触是防止两国关系陷入冲突的最佳途径。在他发表评论后，一些官员表示，现在说筹款活动的言论是否会导致双边关系再次破裂还为时过早。“这取决于中国，”一位官员说。

白宫周二表示，现在猜测这样的会面是否会在今年9月于印度举行的二十国集团（G20)峰会期间发生还为时过早。美中领导人上次是在印尼巴厘岛举行的二十国集团会议上会面。两位领导人还可以在拜登11月于旧金山主持的亚太经合组织峰会的间隙安排一次会晤。习近平上一次访问美国是在2017年，与时任总统特朗普在海湖庄园会谈。

美国国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比(John Kirby)周二说，他没有任何拜习会面的时间或日期的消息。他说：“关于与习主席的下一次讨论和会晤，我没有什么可说的”。

约翰·柯比引用拜登关于美中领导人未来几个月可能举行会谈的评论说，“这将会发生，而且会在适当的时候发生”。“无论它是否在今年的二十国集团会议上发生，我根本不知道，也不会在这么早谈论这个问题，”他接着说。

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