希腊国会大选 保守派新民主党可望单独执政

希腊25日举行国会大选，已公布的局部开票结果显示，保守派总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）可望率新民主党取得过半席次，赢得第2个任期，而且新民主党将可单独执政。

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法新社报道：目前已开出35%选票，新民主党得票率超过40%，遥遥领先前总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）所领导“激进左派联盟”（Alexis Tsipras）的不到18%。这是保守派近50年来取得的最大优势。

米佐塔基斯的保守派新民主党在5月21日的第一轮选举中获得40.8%选票，赢得146个议席，距离绝对多数还差五个。不过，米佐塔基斯当时表明拒绝与其他政党组阁，因此希腊定于6月25日进行第二轮选举。

55岁的米佐塔基斯领导希腊走出疫情，经济连续两年出现强劲成长。根据新一轮大选的规定，赢得最多选票的政党可多拿到50个席次，借此确保内阁能顺利产生。人们普遍预期新民主党将胜选，单独组阁。

米佐塔基斯之前多次表明，希望新民主党能独立执政。路透社报道，最近几天的民调显示，新民主党获得超过40%的选票；前总理齐普拉斯（Alexis Tsipras）领导的激进左翼联盟（SYRIZA）则以约20%的得票率落后。

希腊各地的投票站星期天上午7时开放，12小时后关闭。第一轮大选中得票率前三的党派均未成功组建联合政府。确认组阁失败后，总统萨克拉罗普卢5月24日任命高等法官、审计法院院长萨马斯（Ioannis Sarmas）为看守总理，组建看守政府。

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