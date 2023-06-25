被问及拜登“独裁者”言论 布林肯：总统代表我们所有人说话

美国/政治/中国

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）在周日播出的三档不同的电视专访节目中，回答了记者有关俄罗斯国内局势及其日前访华的相关问题。

广告 继续浏览后续

在接受美国哥伦比亚广播公司（CBS）《面向全民》节目采访中，主持人玛格丽特·布伦南(Margaret Brennan)提问称，“我想问您关于北京的问题。本周早些时候我和您在那里，我听您非常仔细地挑选您的每一句话。然后在我们返程的路上，拜登总统称习近平是一个面临经济问题的独裁者，他不知道自己的军队在美国上空飞行间谍气球在做什么。这对您所做的工作有多大伤害？”

布林肯回答称，“玛格丽特，我想你在这次旅行期间和旅行后听到我说的一件事是，主要目的是为两国关系带来一些更大的稳定性。但是，我在这次访问中对中国同行说的一件事是，我们将继续做你们不喜欢的事情和说你们不喜欢的话，就像你们无疑将继续做我们不喜欢的事情和说我们不喜欢的话。如果你看看中国外交部每天发出的信息，你会听到这些。”

玛格丽特·布伦南追问，“您是说那是战略言论吗？” 布林肯称，“总统总是坦率地说话，他说得直接，说得清楚，他代表我们所有人说话。”

采访中，玛格丽特·布伦南还就俄罗斯局势问道，“您还说，中国官员向您保证他们不会向俄罗斯提供致命性的援助，但中国公司却在提供。据美国财政部称，中国公司也与瓦格纳集团有业务往来。您是否与中方接触过，试图评估俄罗斯内部现在发生了什么？”

布林肯回答说，“再说一遍，我不能谈及我们可能或可能没有的任何外交接触。但你说得很对，当谈到访问时，中方确实向我们以及许多其他国家重申，他们没有也不会向俄罗斯提供用于乌克兰的致命性军事援助。我还提出了你所说的对中国公司提供这种支持的关切，并敦促他们对此保持警惕。我相信他们正在对最近几天在俄罗斯境内发生的事情作出自己的评估。”

在接受美国全国广播公司（NBC）《与媒体见面》节目采访中，主持人查克·托德（Chuck Todd）问道，“在您离开中国后的24小时内，拜登总统把习近平称为独裁者。而中国政府选择了被冒犯，我这样措辞的原因是他们没有必要这样做。我们知道这一点。很多时候，国家们允许，国内言论为国内政治言论。有时我们会忽视与海外国家的言论。您认为中方为什么决定对这一评论如此公开愤怒？”

布林肯称，“查克，我不能把自己放在他们的脑海里。我可以说的是。在总统的指示下，我去了中国，试图为两国关系带来更多一点的稳定性。我们有义务负责任地处理这一关系；中国也是如此。我们从世界各国都听到了这一点。恢复强有力的沟通渠道，确保我们可以直接谈论我们存在的许多和深刻的分歧，以及寻找我们可能能够合作的地方，这很重要。我认为，我们让这些事情开始发生。”

布林肯续称，“但我访问的一部分是要非常清楚地告诉他们，我们将继续做一些事情，我们将继续说一些你们不喜欢或不会喜欢的事情，就像你们正在做一些和说一些我们不喜欢的事情。但我们必须努力来解决这些问题，这正是我们正在做的事情。”

查克·托德问道，“所以不会为独裁者的评论道歉？” 布林肯称，“再说一遍，我已经非常明确，我们将继续做我们一直在做的事情，那就是坚持我们的利益，坚持我们的价值观，并说出我们的想法。而与此同时，再说一遍，他们也在做同样的事情。”

在接受美国有线电视信息网（CNN）《国情咨文》节目采访时，主持人达娜·巴什（Dana Bash）问道，“我必须问您关于中国的问题。您上周刚去了北京。这是一次抚平与中国的脆弱关系的尝试。两天后，拜登总统称习近平为独裁者，这让中国非常生气，他们向美国大使发出了正式的外交训斥。总统称习近平为独裁者错了吗？”

布林肯称，“达娜，非常清楚的是，当涉及到中国时，我们将做和说他们不喜欢的事情；他们将做和说我们不喜欢的事情。如果你看一下中国外交部每天关于美国的内容，你会听到很多这样的东西。”

布林肯补充说，“但是，在总统的指示下，此行的目的是试图为这一关系带来更多一点的稳定性，以证明我们致力于负责任地管理它——这确实是我们的义务，也是世界各国的期望，并且能够非常直接地处理我们的分歧。”

布林肯称，“这些分歧并不是什么秘密。我们对民主、人权和中国在世界各地采取的一些行动的关切，也不是什么秘密。能够有更好、更强、持续的沟通渠道——这意味着我们可以直接谈论这些分歧。我们可以在可能的情况下解决它们，但至少要避免误解、避免误判。这是从我们所处的竞争中走向我们想要避免的冲突的最快方式。”

布林肯说，“所以我认为在这些方面，这次访问是积极的。而且，我再次告诉中方的一件事是，我们将继续做和说你们不喜欢的事情。正如你们会做的那样。而我们将解决这些问题”。达娜·巴什随后问道，“您认为习近平是一个独裁者吗？” 布林肯称：“总统说得很清楚。他说话很坦率。我已经为他工作了20多年。他代表我们所有人说话。”

此前，拜登周四在白宫出席记者会时称，他在竞选筹款活动的相关言论没有对美中关系“产生任何实际的后果”。拜登表示，他仍然期望在不久的某个时候与中国领导人习近平会面。

北京方面，中国外交部发言人毛宁在周三的例行记者会上说，“美方的言论极其荒谬，极不负责，严重违背基本事实，严重违背外交礼仪，严重侵犯中方政治尊严，是公开的政治挑衅。中方对此强烈不满，坚决反对。”

路透社援引中国驻美大使馆周四的声明报导，中国驻美大使谢锋已就拜登的言论向白宫与美国国务院高级官员提出严正交涉和强烈抗议。声明称：“中国政府和人民绝不接受任何针对中国最高领导人的政治挑衅，并将予以坚决回应。”

声明补充说：“我们敦促美方立即采取切实行动，消除负面影响，恪守自己的承诺，否则一切后果将由美方承担”。声明并批评拜登的言论“错误、荒谬和不负责任，是公然的政治挑衅”，亦令人质疑美方寻求稳定两国关系的诚意。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅