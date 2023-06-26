视频 乌克兰军队取得新进展

乌克兰/俄罗斯

乌克兰国防部6月26日宣布，乌克兰军队已从多个方向对东线的俄罗斯军队发起进攻，并声称取得了新的进展，请看France24特派（Gulliver Cragg ）格列佛·克拉格报道。

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乌克兰军队利用本周末的这次瓦格纳叛乱，收复了一些地盘，尤其是在马尔穆捷，但乌克兰军队明确表示莫斯科显然无意放弃，战争艰苦。

在基辅France24的特派格列佛·克拉格表示，乌克兰总参谋部在今天的早间报告中表示击退了俄罗斯的多次袭击。

乌克兰方面表示他们仍在继续进攻行动，现在不只在南部，在扎波里吉亚地区前线和顿涅茨克地区西南部，而且也在东边靠近巴赫穆特他们说在这是前进了 600 米到一公里。

虽然乌克兰反攻进展非常有限，但乌克兰方面表示行动仍在继续，表示现在是为全面反攻做准备阶段。

现在有传言甚至有视频或者也许还有其消息，在基辅France24的特派格列佛·克拉格看到一段视频暗示乌克兰人在伊尔森渡过第聂伯河，但乌克兰南部军队指挥部表示这只是谣言。

不幸的是，俄罗斯军方几乎每天都会在巴赫穆特等地进行多次空袭，杀害乌克兰平民。

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