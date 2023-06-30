布林肯下周将出访加勒比海多国

政治

美洲 – 华盛顿消息，美国国务卿布林肯将于下周前往加勒比地区会见海地总理，海地政府曾请求部署外国军队，以支持海地国家警察打击犯罪团伙，同时也希望国际部队能阻止霍乱的传播。

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美国国务卿将于周三前往特立尼达和多巴哥共和国Trinité-et-Tobago参加加勒比共同体（CARICOM）峰会，然后于第二天前往圭亚那。

他将于周三在峰会上会见海地总理阿里尔·亨利，讨论该国的局势。该国是美洲最贫困的国家，多年来饱受多重危机的蹂躏。 联合国儿童基金会负责人周四表示，海地的局势“从未如此糟糕”。

美国国务院负责该地区事务的负责人芭芭拉·范斯坦表示，布林肯将“敦促”亨利先生努力“扩大政治共识”并“找到使海地恢复民主秩序的政治解决方案”。

近一年来，总理一直要求国际部队对他的国家进行干预，以恢复安全，以应对武装团伙的暴力统治，以及在极度贫困和难以进入的情况下进行护理。

总理的合法性受到质疑。 海地自 2016 年以来就没有举行过选举，总统若弗内尔·莫伊兹于 2021 年 7 月被暗杀。

迄今为止，还没有任何国家愿意领导一支国际部队，因为他们认为成功的机会很小。如果巴西和加拿大积极参与这些讨论，美国就拒绝领导这样一支部队，并支持加强当地警察。

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