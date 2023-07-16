沙利文：中国限制出口关键矿产是自我挫败的举动

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美国国家安全顾问（Jake Sullivan）在周日接受哥伦比亚广播公司（CBS）“面向全民”节目采访时表示，美国并不是要结束与中国的所有贸易，而在涉及国家安全的技术上，拜登政府将继续实施其“小院高墙”（small yard, high fence）策略。

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CBS节目主持人玛格丽特·布伦南在采访中问道，“总统气候问题特使约翰·克里（John Kerry）刚刚抵达北京。他是最近几周内第三位访华的内阁成员。您预计习主席和拜登很快会进行沟通吗？”

沙利文回答说，“今天我们还没有任何消息要宣布，但我确实希望在某个时候，拜登总统和习主席将有机会再次交谈。在两国关系中，有很多事情需要回顾。这是一个庞大、复杂、具有挑战性的关系，必须小心谨慎地管理，只有从最高层才能真正有效地做到这一点。因此，我预计两国领导人将在某一时刻进行交谈。”

玛格丽特·布伦南问道，“在这场高科技领域的竞争和限制中，美国商务部在很多方面都充当了矛尖的角色。据微软称，这是基于中国的行为者黑客攻击的目标机构之一。据报道，美国商务部长本人的电子邮件也被黑客入侵。会对北京造成影响吗？”

沙利文说，“首先，玛格丽特，这是一次入侵，实际上是入侵微软，入侵微软的云系统。他们通过该系统进入美国政府机构的非机密电子邮件系统。实际上，是美国政府发现了这一入侵，向微软发出警报，并将其关闭。我们正在采取措施确保这不再是一个弱点。在过去的多届政府中，我们曾多次遇到此类事件，我们将采取措施追究相关行为者的责任，并将在这个事情中这样做。”

玛格丽特·布伦南说，“根据微软的说法，他们是基于中国的行为者。您有任何理由质疑这一点吗？” 沙利文回答说，“不，我没有理由质疑微软的说法。我们经过了严格的归因过程。我们还没有正式确认其来源，但我没有看到任何东西可以质疑微软关于谁干了这件事的判断。”

玛格丽特·布伦南谈到，“美国财政部长（耶伦）告诉我们，中国决定从8月1日起切断电脑芯片的原料来源（对镓、锗相关物项实行出口管制），这可能是对美国限制对华技术销售的一些行动的报复。您认为这是以牙还牙的行动吗？尽管你们开展了外交活动，但我们是否正处在一个升级的时期？”

沙利文回答说，“我无法了解中国决策者的想法，所以我不知道他们的动机是什么。我所知道的是，我认为这是一个自我挫败的举动，因为我相信，这只会加强世界上许多其他国家的决心——去风险，找到减少依赖性的方法，并提高其自身供应链的韧性，包括在这一特定决定中涉及的关键矿产。”

沙利文补充说，“因此，从我们的角度来看，我们对正在采取的措施是明确和透明的。我们不是要结束与中国的所有贸易，我们要做的是对涉及国家安全的技术进行小院的限制，并在该小院周围设置高墙。这就是我们要继续做的。当然，中国将不得不作出自己的决定。”

在美国有线电视新闻网（CNN）周日播出的《国情咨文》节目中，主持人杰克·塔珀（Jake Tapper）向沙利文提到，“本周末有8000多万美国人受到高温预警；5500万人受到洪水预警。气候特使约翰·克里今天将前往中国。中国预计将成为世界上有史以来最严重的污染者，部分原因是联合国允许中国保持较高的排放量，因为他们将中国归类为发展中国家。”

杰克·塔珀补充说，“美国众议院在3月份以415比0的投票结果推翻了该归类。难道众议院不正确吗？难道现在不是联合国停止允许中国在气候变化问题上将自己归类为发展中国家的时候了吗？”

沙利文说，“实际上，杰克，《巴黎气候协定》是在2015年达成的，我们在拜登政府中重新加入了该协议，实际上规定了包括中国在内的每个国家都有责任减少排放。我相信，全世界都应该站出来，鼓励甚至向中国施压采取更加积极的行动来减少排放。他们不应该以任何形式声称自己是发展中国家来逃避自己的责任。”

沙利文续称，“根据《巴黎气候协定》，他们（中方）的责任是在近期内采取重大、实质性的减排行动。在这方面，他们还有更多的工作要做。克里（前）国务卿将在北京阐述这一点。”

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