出席论坛被问秦刚消息 谢锋：让我们等着看，谢谢关心

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中国驻美大使谢锋7月19日出席阿斯彭安全论坛，并就美中关系的系列问题与论坛主持人、财经媒体Semafor资深编辑克莱蒙斯（Steven Clemons）进行了对话。

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当被克莱蒙斯问及访华的美国前国务卿基辛格（Henry Kissinger）在会见中方官员时是否有机会见了秦刚外长的提问，谢锋回答说，“让我们等着看（Let’s wait and see）”。这一说法随后引起了台下的笑声，谢锋本人也给予微笑回应。面对克莱蒙斯追问“还有吗？”，谢锋说，“我认为还会有其他中国领导人与基辛格博士会面”。克莱蒙斯提到，大家对中国现任外长秦刚的消息抱有兴趣，后者曾担任驻美大使，去年还参加了阿斯彭安全论坛并发言。

克莱蒙斯说，“我想，也许他是在进行秘密外交，亨利·基辛格是在与秦刚接触，但这还没有曝光。所以，如果有，如果发生过，我希望您能给我独家新闻”。谢锋表示，中国外交部发言人已就此向媒体作出过答复，并称“感谢您的关心”。随后台下又是一阵笑声。

据英国《金融时报》报导，谢锋在论坛上还表示，在美国实施制裁和出口管制的同时，中国“不能保持沉默”，因为这将使中方更难获得美国的先进技术，包括尖端芯片。谢锋说，“中国政府不能坐视不管，我们不会挑衅，但也不会对挑衅退缩。所以，中国肯定会作出我们的回应。”

在被问及中俄关系以及中方拒绝谴责莫斯科对乌克兰的全面入侵时，谢锋说这两个邻国保持友好关系是“很自然的”。在回答关于他认为普京有哪些可取之处的问题时，谢锋说自己没有见过俄罗斯领导人。但他开玩笑说，美国前总统小布什曾说过，看着普京的眼睛，“发现他非常直率，值得信赖”。

谢锋说，“小布什总统说过，他看着普京先生的眼睛，看到了他的灵魂，（并认为）他是可靠的”，然后大声笑了起来。值得一提的是，小布什后来表示他对自己就普京的评论感到遗憾。

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