美官员要求台方澄清赖清德“当台湾总统可以走入白宫”言论

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据英国《金融时报》报导，美国官员已经要求台湾方面澄清民进党总统候选人赖清德关于访问白宫的争议性言论。

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据悉，赖清德本月10日在出席一次竞选活动中说，“在总统蔡英文的领导下，我们与白宫接近了，未来我所领导的国家，也是朝这个方向持续走近”。他续称，“当我们可以走到白宫，台湾总统可以走入白宫，我们所追求的政治目标就已经达成了”。《金融时报》报导指，据华盛顿和台北的八位知情人士称，赖清德的言论促使美国政府寻求解释。

一位台湾高级官员说，美国国务院认为赖清德的言论与蔡英文总统在两岸关系上采取的审慎态度不同。该官员说，“他们认为这与我们一直以来的说法大相径庭，并询问…… 赖清德是否会带来更多措手不及”。

两位熟悉情况的台湾政府官员说，华盛顿曾就这一言论进行过“询问”，但没有引起严重关切，现在问题已经解决。一位美国高级官员说，白宫“没有与赖清德、他的竞选团队或他的幕僚接触过”，包括关于他的言论。该官员拒绝透露美国政府的其他部门是否向台北提出了关切，并表示美方不会对赖清德的言论发表评论。

一些美国官员认为，随着时间的推移，赖清德将会更加谨慎，但另一些官员则表示，美国政府需要就松散的语言发出信息。但华盛顿必须采取一种微妙的方式，因为不希望出现影响台湾选举结果的情况。一位人士说，美国的澄清要求向北京发出了一个重要信号，即美国坚持“一个中国”政策，可以“帮助稳定日益危险的局势”。

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