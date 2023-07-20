华日：中国黑客入侵了美国驻华大使伯恩斯的电邮账户

美国/中国/政治

据《华尔街日报》7月20日引述知情人士报导，与北京有关的黑客访问了美国驻华大使伯恩斯（Nicholas Burns）的电子邮件帐户，据信这次攻击行动至少泄露了数十万个美国政府个人电子邮箱。

广告 继续浏览后续

知情人士向《华尔街日报》表示，美国国务院亚太事务助理国务卿康达（Daniel Kritenbrink）也在这次网络间谍攻击中遭到黑客攻击。其中一人说，这两名外交官据信是上周披露的被指间谍活动中，美国国务院被攻击的两名最高级别的官员。

目前还不完全清楚这次黑客攻击行动的轮廓。虽然仅限于非机密邮件，但伯恩斯和康达的邮箱可能让黑客了解到美国为拜登政府高级官员最近的一系列访华活动所做的计划，以及在最近几个月屡受挑战的微妙外交时期美国对其竞争对手政策的内部对话。知情人士称，被黑客访问的个人电子邮件的估计数量是粗略的，而且还可能增加。

美国国务院的一名发言人说，“出于安全原因，我们目前不会透露有关此次网络安全事件性质和范围的更多信息。国务院持续监控并应对我们网络上的可疑活动。我们的调查正在进行中，目前无法提供更多细节”。美国国家安全委员会拒绝加以置评。

一个月前，康达陪同其上司布林肯（Antony Blinken）国务卿访问中国。康达、伯恩斯和布林肯都参加了与中方高级官员和中国领导人习近平的会谈。在北京举行高级别会谈之前，康达率领了一批级别较低的美国官员访华，为会谈奠定了基础。

美国国务院领导拜登政府努力加强与中国的沟通，并在气候变化和合成阿片类药物贸易等特定领域取得进展。官员们说，在台湾问题、间谍活动和其他问题上根深蒂固的分歧导致了两国关系的恶化，而华盛顿对北京广泛的政治担忧阻碍了这一趋势的逆转。

据微软公司称，最近的黑客攻击是利用微软云计算环境中的一个漏洞实施的，该漏洞已被修复。微软称全球有二十多家机构受到影响。美国一位高级网络安全官员上周表示，美国只有不到10家机构受到影响，其中每家机构似乎都有少量个人电子邮件账户被黑客直接访问。目前尚不清楚除了美国国务院和商务部之外，是否还有其他联邦机构成为攻击目标。微软尚未公开披露漏洞是如何开始的，并表示正在继续调查这一事件。

美国官员将这次攻击描述为外科手术性质的攻击——针对少数专门挑选的高价值受害者，并试图淡化其整体影响，将其比作敌对国家之间不断进行的常规数字间谍活动。报导指，但安全专家和前情报官员表示，这次袭击似乎异常隐秘，令人印象深刻，并指出袭击发生的时机正值美中两国因乌克兰战争关系急剧恶化、美方发现并击落据说是中国制造的间谍气球、中国与古巴加强情报合作的消息曝光数月后两国外交活动升温之际。

美国尚未正式将此次黑客事件归咎于中方，但拜登政府的高级官员表示，他们没有理由怀疑微软的评估，即黑客事件与中国黑客组织有关。中国否认了这一指控，并指责美国在全球从事猖獗的网络间谍活动。

美国国务院的网络安全专家最先发现了这一间谍活动。微软表示，黑客攻击始于5月，但直到6月中旬才被发现，这一日期与布林肯访华的时间非常吻合，布林肯是5年来首位访问北京的美国国务卿。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅