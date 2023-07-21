拜登提拔美中情局局长伯恩斯入阁

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美国总统拜登（Joe Biden）7月21日宣布将中央情报局局长威廉·伯恩斯（William J. Burns，昵称比尔·伯恩斯）提拔为内阁成员，这一象征性措施代表了后者在应对俄罗斯入侵乌克兰期间发挥的重要作用。

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拜登周五通过白宫发表的声明表示，“我很高兴地宣布，我已邀请中央情报局局长比尔·伯恩斯担任我的内阁成员。正如比尔所说：‘以诚实和正直提供的良好情报是美国的第一道防线’。自上任第一天起，比尔就证明了这些话背后的含义。比尔与国家情报总监海恩斯（Avril Haines）紧密合作，利用情报为我国赢得了关键的战略优势。”

拜登补充说，“在他的领导下，中央情报局正以清晰的目光、长期的方法应对我们国家面临的首要国家安全挑战——从应对俄罗斯对乌克兰的野蛮侵略，到管理与中华人民共和国的负责任的竞争，再到应对新兴技术带来的机遇和风险。”

拜登说，“比尔总是向我提供清晰、直截了当的分析，将美国人民的安全和安保放在首位，反映了中央情报局在这一关键时刻在我们的国家安全决策中所发挥的不可或缺的作用。比尔以沉静的勇气、深深的谦逊和广泛的专业知识赢得了中央情报局勇敢的男女工作人员的尊重。他领导有方，代表了美国最优秀的一面，我期待着在未来的岁月里继续与他共事。”

据美国有线电视新闻网（CNN）报导，在过去几年中，中情局局长一职一直在总统内阁中进进出出。特朗普执政时期的中情局局长蓬佩奥（Mike Pompeo）和哈斯佩尔（Gina Haspel）都是内阁级别的职位，但拜登上任时选择不将这一职位纳入内阁。

《华盛顿邮报》报导指，此举在很大程度上具有象征意义，不会赋予比尔·伯恩斯任何新的权力。但这凸显了他在拜登政府中的影响力，并将被解读为中情局的胜利，因为该部门是美国情报界准确预测俄罗斯2022年全面入侵乌克兰的机构之一。

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