拜登选定海军女上将担任美国海军最高指挥官

美国总统拜登选定海军上将丽莎‧弗朗切蒂（Lisa Franchetti）担任海军最高指挥官——海军作战部长。如果获得参议院确认，她将成为美国海军历史上第一位担任这一职务的女性，也是参谋长联席会议中的第一位女性。

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美国总统拜登在周五的一份声明中说：“作为我们的下一任海军作战部长，丽莎‧弗朗切蒂上将将作为一名现役军官、包括她目前担任的海军作战部副部长一职，将她38年全心全意的服务奉献给我们的国家。”

“在其职业生涯中，弗朗切蒂海军上将在作战和政策领域展现了丰富的专业知识。她是有史以来第二位获得美国海军四星上将军衔的女性，而且一旦获得确认，她将再次创造历史，成为第一位担任海军作战部长和参谋长联席会议成员的女性。”

据报道：弗朗切蒂于1985年服役，担任过美国海军驻韩国部队司令、负责作战发展的海军作战部副部长，以及美军联合参谋部战略、计划和政策主任。她还指挥过两个航母打击群，并于2022年9月成为级别更高的海军作战部副部长。

美国总统拜登已经两次在五角大楼领导层创造历史，包括任命了第一位非裔国防部长劳埃德‧奥斯汀（Lloyd Austin）以及第一位女性陆军部长克里斯蒂娜‧沃穆思（Christine Wormuth）。如果弗朗切蒂能够成功获得确认，作为美国海军第一位女统帅，她将标志着又有一项历史载入了美军史册。

作为美军总司令，拜登周五还宣布了其它几个海军高级职位的提名，包括海军作战部副部长人选。

拜登在声明中说，“美国人民支持我们的军队及其家人”，并表示，“我敦促参议院尽快批准所有杰出的军事提名人”。

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